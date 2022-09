Se tem uma coisa que é unanimidade entre as brasileiras é a paixão por “blusinhas” novas. E quando elas custam baratinho, então? Nesta segunda, terça e quarta-feira, dias 5, 6 e 7 de setembro, o Mega Moda Park realiza o Mega Atacarejo da Semana da Independência. Entre as várias ação, o evento contará com um bazar da marca Nobreza, especializada em tricô modal, que vai comercializar 3 mil peças, todas a R$10 cada. Além disso, a marca Lavicci também irá realizar ação promocional, com peças a partir de R$ 39,99.



Durante os dias de evento, a praça de alimentação do Mega Moda Park vai receber apresentações musicais de coral, além de exposição de orquídeas. Com mais de 150 lojas abertas, a ação terá ainda inauguração de 30 lojas. Na segunda-feira (5), o shopping recebe o Coro Juvenil de Goiânia e o Coro Sinfônico de Goiânia. Já na terça-feira, 6, se apresentam o Coral Canto Azul e Coral Vozes ADUFG.



Na quarta-feira (7), a música fica por conta do Onix Nações Brasil Internacional e do Vocal FacUniCorus. As apresentações acontecem sempre das 12h às 13h30. “Como o feriado é no meio da semana, nosso funcionamento será normal justamente para atender compradores de outras cidades e regiões e, claro, clientes do atacarejo, que querem realizar suas compras com mais tranquilidade. Acreditamos que a semana será de grande movimentação e, para isso, estamos trazendo atrações musicais para deixar o momento das compras um momento de lazer. Com as excursões de turismo, nossa expectativa é trazer novos clientes para nosso shopping neste feriado”, afirma Tássia Carvalho, Gerente de Marketing do Grupo Mega Moda.



O estacionamento do Mega Moda Park será gratuito para clientes na segunda e na terça-feira.



Serviço:

Mega Moda Park

Endereço: Av. Independência, nº 3302, em frente ao Parque Mutirama

Telefone: (62) 3642-3636