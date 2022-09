Sentar à mesa para uma refeição é um momento único, não é mesmo? Sentir o aroma do prato, observar a beleza do que é servido e apreciar o sabor do alimento é uma sensação tão boa... Tão boa que merece ser compartilhada. Afinal, isso proporciona, além da comida, um momento de partilha. Quem não tem uma boa recordação de uma refeição com a família ou amigos? Ao provar um petisco juntos, familiares podem confraternizar, colegas podem virar amigos e desconhecidos podem quebrar o gelo em um primeiro encontro.



Essa é uma das premissas da Mundo Animal Goiânia. A lanchonete temática fica localizada no Setor Bueno, e oferece um cardápio diversificado, focado em pratos compartilháveis, e experiências lúdicas para toda a família. Com um menu selvagem que oferece um mix de opções, os principais pratos do restaurante foram criados para incentivar um momento de partilha. As maravilhosas tábuas de petiscos, por exemplo, são uma das possíveis escolhas. São oito deliciosas opções para você escolher e dividir com até 4 pessoas.



Há ainda o Batatão, carro-chefe da casa. Trata-se de uma torre de batatas, com variedades inúmeras e, claro, de dar água na boca. Servido em um cilindro, que dá o formato à torre de batata, em uma chapa quente, os Batatões podem ser saboreados em três tipos de tamanhos: filhote (serve até duas pessoas); médio (serve até três pessoas); grande (serve até quatro pessoas). Você ainda escolhe o recheio, como calabresa, frango, bacon, carne, camarão à milanesa, strogonoff, coração de galinha, entre outros. Depois, é hora de escolher o molho (madeira, quatro queijos ou branco). Há ainda a opção vegetariana. Perfeito, não é?



Por fim, tem lanches com nomes de animais, salada com mix de folhas, sobremesas sensacionais, drinks (alcoólicos ou não), torre de chopp, cervejas, refrigerantes e bebidas em geral, além de combos com hambúrguer, acompanhados por brinquedos colecionáveis exclusivos. Todos os pratos são bem servidos, com preços acessíveis. E a conta vem sem a taxa de serviço, já que o local não cobra os 10%.



Muito mais que um restaurante



Para além dos pratos, a Mundo Animal oferece aos clientes uma verdadeira experiência que estimula, fortalece e valoriza vínculos famíliares. Com média de 660 lugares em um espaço de aproximadamente 1.700m², o local é atração para pais e filhos vivenciarem uma aventura única. Os móveis são feitos de maneira artesanal, revestidos com estampas de animais e estruturas de madeira. Há folhagem em toda decoração, esculturas e pelúcias de animais expostas em pontos estratégicos, telões com trilhas sonoras inspiradas em músicas africanas e banheiros com som ambiente de selva.



A unidade também conta com um Espaço Kids de aproximadamente 80m², totalmente gratuito e com monitores, além de uma lojinha de produtos personalizados, como almofadas, copos, camisetas e pelúcias. Ainda há o pocket show do Leonel, leão mascote da marca. Ele faz apresentações contagiantes ao longo das noites, junto com os colaboradores da unidade. Depois, Leonel passa de mesa em mesa para tirar fotos com os desbravadores e registrar um momento único e especial. Já sabe quem você vai convidar para esse momento de partilha?