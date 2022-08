Se tem uma coisa que não pode faltar no jantar com as crianças, um programa especial com toda a família ou mesmo no happy hour com os amigos é uma deliciosa e crocante porção de batatas fritas. Em fatias finas ou palito, acompanhada com molhos e vários outros ingredientes, essa iguaria é unanimidade. Tanto que, na Mundo Animal, lanchonete temática localizada no Setor Bueno, em Goiânia, o Batatão é o carro-chefe. Trata-se de uma torre de batatas, que oferece uma mistura de batatas fritas, carnes, recheios e molhos variados. As variedades são inúmeras e, claro, deliciosas.



Servido em um cilindro, que dá o formato à torre de batatas em uma chapa quente, os Batatões podem ser saboreados em três tipos de tamanhos: filhote (serve até duas pessoas); médio (serve até três pessoas); grande (serve até quatro pessoas). Você ainda escolhe o recheio, como calabresa, frango, bacon, carne, camarão à milanesa, strogonoff e até coração de galinha. Depois, é hora de escolher o molho (madeira, quatro queijos ou branco). Há ainda a opção vegetariana. Perfeito, não é?



Com um cardápio que oferece um mix de opções, os principais pratos do restaurante foram criados para serem compartilhados. Como as tábuas de petiscos, por exemplo. São oito deliciosas opções para você escolher e dividir com até 4 pessoas. Os pratos podem trazer carnes bovinas, queijo e cebola à milanesa, fritas, camarão, bacon, frango, entre outras maravilhas. Há ainda lanches com nomes de animais, salada com mix de folhas, sobremesas sensacionais, drinks (alcoólicos ou não), torre de chopp, cervejas, refrigerantes e bebidas em geral, além de combos com hambúrguer, acompanhados por brinquedos colecionáveis exclusivos. Durante o mês de setembro, os bonecos são os Teens Titans.



Todos os pratos são bem servidos, com preços acessíveis. E a conta vem sem a taxa de serviço, já que o local não cobra os 10%. Mas a Mundo Animal Goiânia vai muito além. Visitar a lanchonete é vivenciar uma verdadeira experiência que estimula, fortalece e valoriza vínculos. Com média de 660 lugares em um espaço de aproximadamente 1.700m², o local é atração para pais e filhos vivenciarem uma aventura única. Os móveis são feitos de maneira artesanal, revestidos com estampas de animais e estruturas de madeira. Há folhagem em toda decoração, esculturas e pelúcias de animais expostas em pontos estratégicos, telões com trilhas sonoras inspiradas em músicas africanas e banheiros com som ambiente de selva.



A unidade também conta com um Espaço Kids de aproximadamente 80m², totalmente gratuito e com monitores, além de uma lojinha de produtos personalizados, como almofadas, copos, camisetas e pelúcias. Mas a grande atração é o Leonel, leão mascote da marca. Ele faz verdadeiras entradas triunfais ao longo das noites - quando as luzes se apagam e, junto com os colaboradores da unidade, o personagem apresenta um show contagiante. Depois, Leonel passa de mesa em mesa para tirar fotos com os clientes e registrar um momento único e especial.



