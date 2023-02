As tendências da arquitetura, seja corporativa ou residencial, estão relacionadas à valorização de ambientes abertos, ao bem-estar e à integração da tecnologia e da natureza nos espaços. Esses conceitos representam novos comportamentos e anseios da sociedade. Assim, a arquitetura pós-pandemia e seus projetos de interiores refletem essa nova realidade, com a preferência pelo conforto, comodidade, praticidade e modernidade.

Com foco em design, tecnologia e biofilia (que busca conectar os espaços com a natureza), o Cidade Opus, empreendimento da Opus Incorporadora, é um mixed-use que pretende atender às demandas de um público exigente. Em desenvolvimento na capital goiana, o life center chega, ainda, com a promessa de conectar a cidade em um só lugar.

A localização, aliás, é um dos pontos fortes, bem no encontro de três importantes vias da capital: a Avenida 85, um tradicional endereço business; a Mutirão, que é a porta de entrada do agronegócio goiano; e a Ricardo Paranhos, um verdadeiro parque linear arborizado e ponto de encontro para amantes de atividade físicas ao ar livre, com restaurantes e comércio de alto padrão.

Quer saber mais sobre os diferenciais do Cidade Opus? O PopCast conversou sobre arquitetura, urbanismo, inovação e, claro, sobre o empreendimento com a arquiteta Mariana Rocha Mello, coordenadora de desenvolvimento de produtos da Opus Incorporadora, e Frederico Bretones, arquiteto e urbanista, um dos responsáveis pelo projeto do Cidade Opus. Confira.

