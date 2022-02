No dicionário a palavra despedida é descrita como: “ação ou efeito de despedir ou despedir-se; separação, partida, adeus”. Porém, o significado literal da palavra não expressa os sentimentos e a experiência real de momentos tão profundos. Consternação, saudade, amor, carinho e, acima de tudo, respeito. São sensações que ao longo da vida todos passarão.

Contar com um apoio profissional e qualificado colabora para que momentos de despedidas tornem-se mais leves, naturais e afetuosos, na medida do possível. Compreender de fato o sentimento da partida é um ato de empatia e amor ao próximo.

Assim é formada a missão da Paxdomini, especializada em serviços póstumos, que há mais de 50 anos trabalha no desenvolvimento constante de medidas e tecnologias, tudo de forma humanizada.

De acordo com Omar Layunta - Diretor Comercial e Relações Públicas, que está à frente da empresa de forma conjunta com os outros sócios, todo o conceito da empresa é executado por meio de pilares de acolhimento e personalização. “Trabalhamos com os cinco sentidos humanos para tornar esse momento o mais ameno possível, música ambiente, aromaterapia, projeto de iluminação (natural e artificial), espectro de cores que despertem calma, além da aposta em tecnologia. Tudo elaborado com base em estudos realizados inclusive em outros países, fruto de uma ampla pesquisa de mercado e adaptado para nossa realidade local”, explica Omar.

Casa Paxdomini

A casa de velórios da Paxdomini, localizada próximo ao Lago das Rosas, no setor Aeroporto, em Goiânia se propõe a acolher os familiares que passam pela despedida em suas singularidades, tendo espaços divididos em três níveis/espaços. (convidados sociais, familiares e urna).

- No terceiro, um ambiente aconchegante para os convidados que comparecem para prestar uma homenagem social.

- No segundo espaço, é possível reunir amigos e familiares que prestam apoio aos que estão se despedindo de forma primária, como familiares mais próximos.

- No espaço primário, fica a urna com o ente querido, onde convidados e familiares prestam suas últimas homenagens, além de ser possível a realização de cerimônias religiosas.

Os espaços também podem ser integrados, pois a arquitetura do local proporciona mobilidade. Também é possível permitir a entrada de luz natural. No ambiente das salas há estruturas montadas para colocação de coroas de flores, organizando todas as homenagens.

Sala reservada e copa

Ao lado de todos esses ambientes, fica disponível uma sala de descanso, onde é possível os membros da família e amigos próximos recarregarem energias para o processo de despedida. Todas são equipadas com banheiro completo.

Uma copa também serve aos convidados água, café e chá.

Arte e imortalidade

A casa ainda conta com diversas obras de arte - plásticas e visuais - ao longo dos espaços. “Uma das maneiras de se tornar imortal é por meio da arte. As obras perpassam o tempo, atravessam gerações. E disponibilizar as peças em todos os ambientes estimula a contemplação, tornando o ambiente mais agradável a todos”, detalha Layunta.

Tecnologia, automação e comunicação integrada

Um dos diferenciais da Casa Paxdomini é o investimento em automação. Em uma das salas disponíveis, todo o processo de chegada e saída das urnas é feito de forma automática. As luzes, abertura de portas e outras atividades também são feitas com tecnologia de ponta.

Inclusive, ao fim das cerimônias, uma chuva de pétalas sob a urna finaliza a tão merecida homenagem.

Monitores de informação

Com o objetivo de facilitar a programação e evitar tratamentos burocráticos entre convidados e familiares, monitores exibem informações o velório em todos os espaços: horário de chegada, término e outras informações relevantes. Nestes locais também é possível comunicar-se com membros da equipe Paxdomini utilizando os interfones disponíveis nos ambientes.

Respeito e diversidade

Omar também ressalta que todos os detalhes são definidos pela família. “As singularidades da são respeitadas, inclusive religiosas. As cerimônias contam com decorações e símbolos religiosos que seguem as crenças do homenageado”, finaliza.

Conheça mais sobre a Paxdomini

A PaxDomini foi fundada 1969. Flamarion Layunta entrou no fim da década de 70 e Mário Layunta entrou para o grupo no fim da década de 90. Sendo a primeira empresa funerária da capital. Atualmente, Omar Layunta segue na direção modernizando e customizando todos os serviços póstumos oferecidos pela empresa. A casa Paxdomini é um conceito pioneiro e inédito no Estado.

Sempre inovando, a empresa foi reconhecida internacionalmente com o Prêmio Inovação e Humanização da Guia Funerária Mundial de España.



Atualmente, são duas casas de velório em Goiânia, com atendimento especializado 24 horas por dia, salas climatizadas e automatizadas, uma frota de carros especiais para cortejo, cerimonial para o momento da despedida.

Planos funerários

A Paxdomini trabalha também com planos funerários, o que garante uma despedida digna para todas as famílias enlutadas, que talvez não teriam recursos no momento da perda. Além da questão financeira, com os planos funerários da Paxdomini, as famílias são assistidas e instruídas em todo processo burocrático, o que diminui nas preocupações em um momento de tanta fragilidade.

Para clientes destes planos funerários, a Paxdomini oferece ainda vários benefícios em vida como: descontos em consultas médicas, exames, educação, lazer e muito mais, além de empréstimos gratuitos de aparelhos ortopédicos e de sorteios mensais de diversos prêmios.

Serviço

Paxdomini Funerária 24h e Casa de Velório - Unidade Lago das Rosas.

Avenida Anhanguera Qd. 3A, Lt. 8/9 N. 6540 - St. Aeroporto, Goiânia – GO

Telefone: (62) 3531-6800