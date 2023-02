O Dia Mundial do Rádio é comemorado nesta segunda-feira, dia 13 de fevereiro. A celebração lembra a criação da rádio das Nações Unidas, em 1946. A data foi, portanto, uma escolha natural para celebrar o veículo.



O potencial comunicativo do rádio já foi comprovado em vários momentos ao longo da história e o veículo de comunicação segue sendo extremamente relevante, alcançando 83% da população brasileira, segundo dados do Inside Radio 2022, da Kantar IBOPE Media. Para comemorar e falar sobre a data, o PopCast recebeu Maristela Araújo, locutora da Executiva; Angelo Carnielo, analista musical da Moov; e Stefanny Alves, social media também da Moov FM.



Assista:





Ouça: