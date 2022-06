O EVENTO CHEGA COMO OPÇÃO MAIS SAUDÁVEL EM COMEMORAÇÃO ÀS FESTIVIDADES DO MÊS

Com a chegada do mês de junho, símbolos como bandeirolas, fogueiras, comidas típicas e danças tradicionais se tornam parte do nosso cotidiano. E, como forma de estimular um novo tipo de comemoração para a data, o jornal O Popular, em parceria com a Prefeitura de Goiânia, resolveu juntar a festa junina a uma das paixões do goiano: a corrida de rua. Vem aí o Circuito Junino.

Tendo como principal mote o impacto positivo da prática de atividades físicas na saúde, o Circuito Junino busca levar essa mensagem por meio da animação característica durante esse período de festas, trazendo maior relevância para o evento. Assim, torna-se uma opção mais saudável para quem gosta de festejar o momento e, ao mesmo tempo, se exercitar.

Com percursos de 5km e 10km, a organização espera receber mais de mil atletas de todo o estado. O Circuito Junino acontecerá no dia 25 de junho, sábado, às 17h. A largada e a chegada serão no Paço Municipal, localizado na Av. do Cerrado, no Parque Lozandes – com direito a diversas ações dos patrocinadores do evento, para dar tom ao período festivo.

As inscrições para o circuito estão abertas até o dia 20 junho pelo site www.jaimecamaraeventos.com.br, as vagas são limitadas.

------------------------------------------------------------------------------------------

CRONOGRAMA

Data: 25/06 (sábado), às 17h

Local: Paço Municipal – Av. do Cerrado, nº 999, Parque Lozandes – Goiânia (GO)

Inscrições: www.jaimecamaraeventos.com.br

Apoio: Prefeitura de Goiânia

Realização: O Popular