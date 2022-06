Com ações ambientais que movimentaram os parques da capital, como o Areião, Bernardo Élis e Vaca Brava, a Prefeitura de Goiânia promoveu, entre os dias 31 de maio e 05 de junho, por meio da Agência Municipal do Meio Ambiente (Amma), a Semana Mundial do Meio Ambiente. Neste ano, os alunos da rede municipal de ensino foram destaque em eventos alusivos para os pequenos. Durante a programação, a Amma disponibilizou brinquedos e atividades esportivas para público infantil, além de apresentações teatrais e musicais.

Na abertura da Semana, crianças de duas escolas municipais apresentaram cordel sobre o meio ambiente, e coreografia da música “Planetinha”. Em seguida, divertiram-se com brinquedos infláveis, cama elástica, mesa de pebolim e tênis de mesa. No mesmo dia, houve apresentação da Orquestra Sinfônica de Goiânia, distribuição de 575 mudas, e exposição de balanço e pergolado feitos pela equipe operacional da Amma. A prefeitura plantou 57 árvores frutíferas nas proximidades do Paço Municipal.

No segundo dia, a fiscalização da Amma realizou a Blitz Ambiental. Distribuiu de mais de 100 mudas de ervas medicinais, além de 400 panfletos educativos sobre coleta seletiva, e sacolinhas de lixo para automóveis. A ação aconteceu pela manhã na Avenida César Lattes, no Setor Novo Horizonte, e à tarde na Avenida Vera Cruz, no Jardim Guanabara.

Na quinta-feira (2), a mobilização ocorreu no Parque Vaca Brava. A Diretoria de Licenciamento tirou dúvidas da população sobre licenciamento ambiental. Distribuiu sacolinhas próprias para recolhimento de fezes de animais de estimação. Houve também distribuição de 253 plantas e análise da água do lago, feita pela equipe de monitoramento.

Árvores novas

O Parque Água Branca ganhou 153 árvores novas, com plantio realizado por crianças da rede municipal. Elas tiveram aula sobre educação ambiental, e aprenderam sobre o manejo de vegetação, desde o cuidado com a semente. A equipe revitalizou a nascente, com a instalação de grade de proteção e instalação de placa de identificação.

No sábado, houve homenagem ao jornalista ambiental Washington Novaes, que dá nome ao Parque Areião. Mulher, filhos e netos participaram. Houve apresentações dos grupos Anjos do Bem (da Guarda Civil Metropolitana), e Coró de Pau, trilha guiada com os escoteiros do grupo Arara Azul e o descerramento de três placas de homenagem ao jornalista.

No domingo, a Amma encerrou a programação no Parque Bernardo Élis, onde acontecia a final do 1º Torneio Goiânia Open de Vôlei de Praia. Atletas ajudaram plantio, e o número de mudas chegou a 57, além das 321 entregues à população. “Preparamos a programação com muito carinho e estamos fortalecendo cada vez mais a nossa parceria com a Secretaria de Educação, pois entendemos que os ensinamentos sobre a preservação ambiental devem acontecer ainda na infância. Todos os nossos esforços e plantios têm o intuito de levar mais conscientização e qualidade de vida para o povo goiano”, finalizou o presidente da Amma, Luan Alves.