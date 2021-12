O efeito devastador da Covid-19 sobre o emprego – em especial sobre o setor informal – está atrasando a volta de mulheres ao mercado de trabalho.

Segundo dados do IBGE, 8,5 milhões de mulheres tinham deixado a força de trabalho no terceiro trimestre de 2020, em comparação com o mesmo período do ano anterior.

Esse movimento rumo à inatividade fez com que mais da metade da população feminina com 14 anos ou mais ficasse de fora do mercado de trabalho. A taxa de participação na força de trabalho ficou em 45,8%.

Apesar da retomada do mercado formal, as vagas abertas no fim de 2020 ainda podem levar mais um tempo para repor a participação de mulheres em postos de emprego.

Segundo especialistas, a recuperação também será mais heterogênea, pois chegará depois às mulheres mais pobres, pretas e com menos qualificação.

Em momentos de choque, como foi a pandemia, grupos mais vulneráveis são os mais rapidamente atingidos.

Ainda nas questões estruturais, está o conjunto de normas sociais que atribui às mulheres a responsabilidade – se não toda, a maior parte – pelos cuidados domésticos e com filhos.

A pandemia vem penalizando triplamente as mulheres. Além das questões que afetam todos os grupos, como perda de renda e emprego, cai sobre elas grande parte dos cuidados com filhos e casa.

Segmento dominado pelas mulheres, o trabalho doméstico remunerado foi outro muito afetado pela crise sanitária, tanto pela necessidade de as famílias economizarem quanto pela recomendação de se reduzir contatos com outras pessoas.

O Renda Família + Mulher vem para ajudar a resgatar essa autonomia, colocar comida na mesa e, com o apoio da Prefeitura de Goiânia, por meio da Secretaria da Mulher, auxiliar na capacitação e no retorno ao mercado de trabalho. Enquanto isso não ocorre, essa transferência de renda vai auxiliar mais de 12 mil famílias chefiadas por mulheres.