O Renda Família + Mulher é um programa de auxílio financeiro da Prefeitura de Goiânia destinado a mulheres que residem no município e estejam em situação de extrema pobreza ou vulnerabilidade social devido à pandemia de Covid-19.

Quem pode receber o benefício?

O auxílio será pago a mulheres que estiverem em, pelo menos, uma das seguintes situações:

Perderam o emprego e renda;

Trabalhadoras informais, autônomas e microempreendedoras individuais;

Mulheres recém-saídas de abrigamentos;

Mulheres com medidas protetivas em situação de abrigamento;

Mães solo (inteiramente responsáveis pela criação dos filhos, sem ajuda do pai, a partir de 16 anos de idade).

Qual o valor do benefício?

- Serão seis parcelas de R$ 300,00. A transferência de renda será creditada após deferimento do pedido por um período de seis meses, a cada 30 dias, e deverá ser gasta com despesas in natura em estabelecimentos localizados no município de Goiânia.

O que é necessário para a mulher pedir o benefício?

Ser maior de 18 anos e possuir o Cadastro Único (CAD ÚNICO), que pode ser feito em um dos CRAS do município;

Estar na faixa de renda familiar per capita que se enquadra no rol de pobreza, baixa renda ou extrema pobreza;

Ser responsável pela unidade familiar.

Como solicitar o auxílio?

É só procurar a Secretaria Municipal de Políticas para as Mulheres (SMPM) em algum Vapt Vupt ou pelo site da Prefeitura de Goiânia.

Para maiores informações, as beneficiárias podem entrar em contato pelos telefones da SMPM: (62) 3524-2933 / 3524-2934. Ou por direct no Instagram: @secretaria_mulher