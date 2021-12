CASA ABRIGO SEMPRE VIVA

É um serviço de acolhimento institucional para mulheres vítimas de violência doméstica ou nas relações íntimas de afeto com o risco de morte, bem como de seus dependentes. Além de abrigar mulheres e filhos, a Casa oferece atendimentos psicológicos, acompanhamentos na área da saúde, educação e encaminhamento para curso de qualificação profissional, serviços para obtenção de documentação e passagens de retorno as suas cidades de origem.

Para ter acesso à Casa, é preciso procurar as Delegacias Especializadas no Atendimento à Mulher que a encaminham ao abrigo. Atualmente, a Casa Abrigo é a única instituição pública que recebe mulheres em Goiânia e a única do Estado. A Casa mudou para um novo local nessa gestão, mais seguro e acolhedor.

CENTRO DE REFERÊNCIA CORA CORALINA

É um espaço de orientação social, psicológica e jurídica às mulheres em situação de violência ou de qualquer outra vulnerabilidade de gênero. Funciona dentro da sede, localizada no centro da capital. O espaço proporciona o atendimento necessário à superação da situação em que se encontram as mulheres e contribui para o resgate da cidadania.

O Centro também oferece ações de prevenções às situações de violência de gênero por meio de palestras, cursos e oficinas em diversas áreas e em parcerias com outras instituições.

CENTRO DE FORMAÇÃO DA MULHER

Com o objetivo de incentivar o empreendedorismo das mulheres e a autonomia econômica, a Secretaria da Mulher, em parceria com outras instituições, disponibiliza cursos de qualificação profissional, como: panificação, inclusão digital, cuidadora de idosos, assentadora de revestimento cerâmico, modelagem industrial, corte de tecidos para a confecção de roupas e costura industrial, pintora/pedreira, entre outros.

GRUPO Reflexivo

Foi implantado o Grupo Reflexivo para Autores de Violência Doméstica. O projeto é uma parceria entre a Secretaria Cidadã, o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (TJGO) e o Ministério Público, e reúne autores de violência contra as mulheres em sessões coletivas com ajuda psicológica em um processo de ressocialização.

Os autores são encaminhados de forma compulsória pelos juízes dos respectivos processos julgados com base na Lei Maria da Penha. Os autores dos crimes incursos na Lei Maria da Penha são obrigados a participar das reuniões como uma das medidas que condicionam suas liberdades. Os grupos reflexivos consistem em oficinas temáticas ministradas por psicólogas e assistentes sociais.

- Quer saber mais?

A SMPM está localizada na Rua 74, esquina com a Rua 59, nº 423, no Setor Central. Para saber informações sobre as atividades, projetos e cursos, entre em contato pelos telefones: (62) 3524-2933 / 3524-2934, ou pelo Instagram: @secretaria_mulher