Um jantar de comemoração marcou o lançamento da marketplace de agronegócio Rurax, na última quinta-feira (25), em Goiânia. Criada por uma startup goiana, a plataforma pretende conectar milhares de trabalhadores do segmento, desenvolvendo um sistema de recomendação baseado em inteligência artificial (I.A) e machine learning. A aceleração é realizada em parceria com a EMBRAPII, SEBRAE e UFG - CEIA, referências nacionais e internacionaos em I.A.



A ideia é facilitar e agilizar a conexão entre vendedores e consumidores, assim como empresas e profissionais do agronegócio. O portal possibilita que os usuários façam buscas de oportunidades por categoria, com seleção de micro ou macro regiões, a fim de identificar e negociar de forma rápida e assertiva a oportunidade procurada ou ofertada.



Nas ofertas de imóveis, a Rurax vai conectar o perfil do comprador com a vocação da fazenda. A plataforma também vai indicar os produtos certos para o local, de acordo com a vocação e o melhor custo-benefício. A marketplace ainda vai disponibilizar milhares de vagas, organizadas por região e identificadas pela qualificação do profissional.



Notícias do agro, próprias e de terceiros, de acordo com o interesse do produtor, também estarão a um clique dos usuários da Rurax, bem como cotações e boletins. Para Juliano Guimarães, fundador da Rurax, "quanto mais o produtor rural usar a plataforma, maior será a sua experiência de navegação. Os produtores rurais estarão conectados de acordo com os seus interesses, facilitando negócios e informações”, garante.



