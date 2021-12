Ainda dá tempo de aproveitar as condições especiais do Programa Sanear 2021. A oportunidade segue até 30 de dezembro e vale para o cliente que possui débitos relacionados à prestação de serviços de abastecimento de água e/ou esgotamento sanitário, com fatura até a referência de maio de 2021. O acordo pode ser feito à vista ou parcelado, pelo titular da conta, proprietário do imóvel ou seu representante legal com procuração.

O cliente interessado deve procurar o atendimento presencial e apresentar os seguintes documentos: identidade, CPF, telefone de contato e documento que comprove legalmente a propriedade do imóvel ou a sua titularidade.

As negociações ocorrem nas agências de atendimento da Saneago ou em unidades do Vapt Vupt, sendo que, neste caso, deve ser realizado agendamento prévio pelo site www.vaptvupt.go.gov.br. Para esclarecimento de dúvidas, a população pode entrar em contato pela Central 0800 645 0115 ou pelo WhatsApp (62) 3269-9115.

Condições

Para o pagamento à vista, é concedido desconto de 98% sobre os valores de multa, juros e atualização monetária. Quem optar pelo parcelamento, deve dar uma entrada de 10%, sendo que este valor não pode ser inferior a R$ 100,00; e poderá parcelar em até 60 vezes, desde que a parcela não fique menor que R$ 30,00. No parcelamento, o desconto sobre os valores de multa, juros e atualização monetária será progressivo, de 50% a 75%, conforme a quantidade de parcelas escolhida:

Benefícios

Além de reduzir multa, juros e facilitar o pagamento das faturas em atraso por parte dos clientes, o Programa Sanear também colabora com toda a sociedade, de modo geral. Com a ação, ocorre a diminuição de processos de cobrança extrajudicial e judicial, minimizando também a inadimplência e os gastos com custas e honorários advocatícios. Com isso, aumentam as possibilidades de investimentos e melhorias na prestação dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário à comunidade.