Acompanhando a evolução dos canais de atendimento ao cliente e os avanços da era digital, a Saneago disponibiliza serviços por meio de canais gratuitos e não presenciais. Além de possibilitar maior agilidade na resolução das questões, o contato virtual traz comodidade ao cliente. No entanto, em todo o País, é registrado crescimento da aplicação de golpes digitais.

Por isso, a Saneago frisa seus canais de relacionamento com o cliente. A Companhia está disponível para atender o cliente, 24 horas por dia e sete dias por semana, por meio do: 0800 645 0115, chat on-line no site www.saneago.com.br, redes sociais (páginas oficiais no Facebook, Twitter e Instagram), whatsapp (62) 3269-9115 e aplicativo para smartphone. Esses canais oficiais de contato também são divulgados na fatura de água/esgoto.

Caso, mesmo assim, prefira atendimento presencial, o cliente pode ser atendido nas unidades Vapt Vupt, mediante agendamento prévio pelo site www.vaptvupt.go.gov.br.

Golpe na emissão de 2º via

A Saneago orienta os clientes a terem cuidado com golpes durante a emissão de 2ª via, por exemplo. Para emitir a fatura, a população deve entrar em contato, exclusivamente, por meio de seus canais oficiais. Apesar de oferecer facilidade ao cliente disponibilizando o serviço de emissão de 2ª via por meio da internet, a atividade exige atenção dos clientes para evitar golpes digitais.

A Saneago registrou casos de fraudes, em que o cliente tentava emitir a fatura e, ao pesquisar no Google, usando o termo “segunda via Saneago”, se deparou com um site fraudulento. Assim que o cliente clicava no link, era direcionado a um falso atendimento via Whatsapp, que informava um Pix para pagamento. A vítima fez a transferência e o dinheiro caiu na conta do estelionatário. Para evitar este tipo de situação, além de procurar os canais oficiais da Saneago, orientamos que o cliente não deixe de conferir o nome da empresa que receberá o pagamento.

Além disso, desconfie de links recebidos por e-mail, SMS ou redes sociais com mensagens falsas de cobrança. Especialistas em segurança de redes orientam que as pessoas não abram nem cliquem em anexos de mensagens suspeitas. Esse conteúdo pode carregar vírus e outros componentes maliciosos que, além de causar danos ao computador/celular, podem roubar os dados pessoais do cliente.

Fake news

A Saneago também tem atuado firme para combater fake news. A checagem é uma forte aliada contra notícias falsas. Ao receber algum comunicado da Saneago nas redes sociais, cheque a veracidade das informações. É bem simples, basta acessar o site www.saneago.com.br e verificar os últimos comunicados. Ainda assim, se mesmo após conferir as informações existir alguma dúvida, a Saneago está disponível para atender o cliente por meio dos canais oficiais.