Evitar o desperdício de água é papel de todos. A Saneago tem feito sua parte e intensificado as ações de combate às perdas de água na distribuição. Ainda assim, a participação da população é fundamental. Sempre que o cliente identificar um vazamento na rua ou no hidrômetro, é importante informar a Companhia, para que as equipes possam ir com agilidade ao local e executar os reparos na rede.



A Saneago está disponível para atender a população 24 horas por dia, sete dias por semana, por meio do: 0800 645 0115, Whatsapp (62) 32699115, chat on-line no site www.saneago.com.br e aplicativo para smartphones. Para otimizar o atendimento, é importante informar o endereço completo do local do vazamento.



A ação é uma das medidas de enfrentamento ao período de estiagem, mas deve ocorrer também ao longo de todo o ano para evitar desperdício, visando aumentar a disponibilidade de água no sistema de abastecimento. É importante que sejam comunicados não só os grandes vazamentos de água, mas também aqueles pequenos.



Vazamento interno



Existem ainda os vazamentos nas instalações internas dos imóveis, que também contribuem para o desperdício de água e refletem na fatura. Neste caso, a responsabilidade pela detecção e conserto do vazamento é do próprio morador. Quando perceber qualquer infiltração, água aparente ou alteração no valor da conta, o cliente deve fazer testes e, quando constatado vazamento interno, procurar um profissional de sua confiança para fazer o reparo o mais rápido possível.



Há testes simples para que a população possa identificar este tipo de vazamento: basta encher um copo com água, depois fechar o registro do hidrômetro; em seguida, abrir a torneira, aguardar a água que estava na tubulação parar de escorrer e elevar o copo cheio de água na boca da torneira. Se a torneira sugar a água e baixar o volume do copo, é possível que exista vazamento interno na residência. Esta e outras dicas, podem ser encontradas em www.saneago.com.br/dicas.



Perdas



A Saneago possui um programa permanente para retirada de vazamentos visíveis e não-visíveis em todos os municípios onde opera. A Companhia é destaque com o menor índice de perdas de água no Brasil, de acordo com estudo do Instituto Trata Brasil. Enquanto a média nacional de perdas de água é de 40%, a Saneago atingiu apenas 27%, sendo a única companhia brasileira com índice abaixo de 30%. Essa conquista é fruto do trabalho conjunto, tanto da Saneago quanto da população.