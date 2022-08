Se você já assistiu ao clássico filme “O Diabo Veste Prada”, você deve se lembrar da icônica cena em que Miranda Priestly (Meryl Streep) confronta Andrea (Anne Hathaway), após a assistente debochar dos diferentes tons de azul de dois cintos, que na opinião da personagem pareciam iguais. É então que a diretora da revista utiliza as próprias roupas de Andrea para explicar a influência que a moda tem sobre a vida da assistente, mesmo que ela não perceba. Quando pensamos na história da moda e da alta-costura logo vem à cabeça nomes famosos, como Coco Chanel, Christian Dior, Louis Vuitton, entre outros. Mas você já pensou nos motivos que levaram a moda a ter um papel de destaque no desenvolvimento da sociedade? Pondo os conflitos da trama de lado, “O Diabo Veste Prada” pondera como a moda tem o poder de denunciar um período e ser o reflexo de uma época.



A palavra moda, inclusive, vem do latim “modus” e significa costume, maneira ou comportamento. E apesar de o ser humano usar vestimentas desde a pré-história para se proteger do frio – com folhas e peles, por exemplo –, e ao longo de vários milênios as pessoas aderirem ao mesmo estilo de roupas, da infância até a morte, a moda tem origem na diferenciação social entre as pessoas. Foi por volta do século XV, momento em que explodiu o renascimento na Europa, que a moda começou a ser associada ao estilo de vida e identidade pessoal, tornando-se uma ferramenta, que aliada às características da sociedade e o tempo em questão, facilita a expressão, mesmo que múltipla e contraditória, a partir de sentimentos e poder de compra.



Agora, até, estamos vivendo um momento histórico por causa da pandemia, quando novos hábitos foram assumidos e os compromissos externos diminuíram ou mudaram de forma. O como e o para que nos vestimos também sofreu impacto. Entretanto, esse período foi essencial para evidenciar a necessidade de marcas se reinventarem, inovarem e irem em busca de novos processos e experiências para impulsionar os negócios. Isso inclui a moda de Goiás, segundo maior distribuidor de roupas do país. O estado é um verdadeiro polo confeccionista e atacadista de roupas, com mais de 23 mil empresas de confecção, que também são referências em design de moda, com forte potencial criativo.



Para melhorar, Goiás conta com uma logística privilegiada por estar no coração do Brasil, recebendo turistas de compras vindos de vários estados e países vizinhos, principalmente na capital. E para movimentar os negócios de moda, trazendo ainda mais visibilidade nacional e internacional para as marcas regionais, o Amarê Fashion – Semana da Moda Goiana, traz para a capital desfiles, exposições, rodadas de negócios, arte, música, gastronomia e palestras, incluindo uma roda de conversa com a comunicadora e empreendedora Camila Coutinho, que vai falar sobre justamente “A influência da cultura de moda no fortalecimento do mercado.



Com mais de três milhões de seguidores nas redes sociais, a pernambucana foi a primeira blogueira de moda do Brasil e já teve seu site, “Garotas Estúpidas”, eleito como um dos mais influentes na moda do mundo. O Talk Fashion com Camila acontece para convidados, na abertura do evento, às 20h desta quarta-feira (31), no Centro Cultural Oscar Niemeyer. O Amarê Fashion acontece até sábado (3). Realizada pelo Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae Goiás), Governo de Goiás e Sistema Federação do Comércio do Estado de Goiás (Fecomércio GO) a semana de moda apresentará 13 marcas, que vão desfilar coleções na passarela do evento. O line-up também contará com trêss desfiles exclusivos com marcas do Mega Moda Park, shopping de moda atacadista de Goiânia.



O primeiro desfile será aberto pela marca feminina Carmezin, no dia 1º de setembro, às 15h30. No mesmo dia, Dornelas Moda Íntima (17h), Glamurosa Plus Size (18h30), brands do shopping atacadista (20h) e a marca autoral Duuo (21h30) também apresentarão suas coleções. Já no dia 2 de setembro, é a vez da marca autoral Praxedes abrir a passarela às 14h, seguida de Ópera Fashion Moda Evangélica (15h30), Sarau (17h), Maia (18h30), Mega Moda Park (20h) e Corpo Sensual Moda Íntima (21h30). No último dia, 3 de setembro, o Mega Moda Park abrirá os desfiles às 14h, seguida por Amari Lingerie (15h30), Amarelo Mix (17h), Departamento Jeans (18h30) e Manga Rosa (20h).



Além dos desfiles, a programação também trará palestras gratuitas e abertas ao público, com os temas: “O futuro do marketing digital”, com Victor Peçanha; “Macrotendências Outono/Inverno 2023”, com Senai Cetiqt, com Angélica Coelho e Bernardo Barbosa; “Moda, Empreendedorismo e Etarismo”; “TikTok para moda”; “Moda, Marca e Experiência com o Consumidor”; “Moda e Metaverso”, com Giuliana Castelo Branco, da Capricórnio; “Cooperar tá na moda”, com Helda Elaine; “Moda, Futuro e ESG”, com Renata Abranches; e “Experiência no ponto de venda para o novo consumidor de moda”.



Para encerrar o evento, no dia 3 de setembro, às 21h, o Amarê Fashion – Semana de Moda Goiana trará um show com Seu Jorge em Goiânia, que se apresenta no encerramento da Amarê Fashion – Semana da Moda Goiana. Intérprete dos sucessos “Amiga da minha mulher”, “Burguesinha” e “Felicidade”, a energia do artista promete fazer a festa ser ainda mais especial.