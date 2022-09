Saúde, agricultura, produção, varejo, finanças, habitação, emprego, educação, serviços sociais e muitas outras esferas da sociedade são movidas pelo cooperativismo. Antes de tudo, esse modelo de negócios é um movimento social e econômico, que une pessoas em torno de um mesmo objetivo e, assim, todos prosperam juntos, com desafios e resultados compartilhados. Como resultado, o símbolo do cooperativismo é a organização onde todos são donos do próprio negócio e a prioridade são as pessoas, e não o lucro.



De acordo com a Organização das Cooperativas do Brasil de Goiás (OCB/GO), o cooperativismo fortalece as práticas econômicas e busca “transformar o mundo em um lugar mais justo, feliz, equilibrado e com melhores oportunidades para todos”. Ainda segundo o Sistema OCB/GO, o caminho do cooperativismo mostra que é possível unir desenvolvimento econômico e bem-estar social, bem como aliar produtividade e práticas sustentáveis, para o individual e o coletivo.



Com isso em mente, preparamos uma lista de cinco fatos e curiosidades sobre cooperativismo que você precisa conhecer. Confira:



1) Se todas as cooperativas fossem um país, elas seriam a 8ª maior economia do mundo;



Segundo dados da Aliança Cooperativa Internacional, em 2019 o mundo já contava com um bilhão de cooperados e três milhões de cooperativas, gerando 280 milhões de empregos.



2) No primeiro sábado do mês de julho, comemora-se o Dia Internacional do Cooperativismo;



A data é dedicada à confraternização entre todas as pessoas ligadas às atividades de cooperativismo. No Brasil, a data é denominada como Dia de Cooperar (Dia C) e tornou-se um movimento nacional de solidariedade cooperativista desde 2009. No entanto, a celebração acontece desde 1923.



3) Em 2021, as cooperativas brasileiras geraram 493.277 empregos diretos;



Mesmo durante o contexto de pandemia, o cooperativismo brasileiro continuou gerando empregos e mostrando sua importância para sociedade. Em 2021, o modelo de negócio registrou 493.277 empregados.



4)Em Goiás, o faturamento das cooperativas ultrapassa os R$21 bilhões e já representa quase 10% do PIB do Estado;



O crescimento das receitas das cooperativas goianas foi de 300% em dez anos. Somente na pandemia (2020 e 2021), esse faturamento cresceu quase 50%. Atualmente, existem 265 cooperativas registradas na OCB/GO, que reúnem mais de 382 mil cooperados e empregam mais de 14 mil pessoas.



5) Cooperativismo goiano retirou quase 2 toneladas de lixo do Rio Meia Ponte;



O Sistema OCB/GO realizou em agosto deste ano uma ação de retirada de lixo flutuante no Rio Meia Ponte, em Goiânia. Foram retiradas quase 2 toneladas de lixo e destinados à cooperativa de reciclagem. O projeto ambiental realizado no Meia Ponte faz parte do Dia C Goiás 2022, campanha estadual que neste ano já reúne mais de 50 projetos ambientais em mais de 40 cidades goianas.



Quer saber mais sobre o assunto?



Assista ao primeiro episódio do PopCast, que recebeu Luís Alberto Pereira, presidente do Sistema OCB/GO, entidade que representa as cooperativas de Goiás e capacita a mão de obra desse setor, Antônio Gomes, diretor-superintendente da cooperativa de crédito Sicoob Secovicred, e o médico Weimar Queiroz, da Unimed Goiânia, para um bate-papo sobre o assunto.