Em conversa com Popular, presidente do Sistema OCB/GO destacou responsabilidade socioambiental das cooperativas



Unir o desenvolvimento econômico e social em prol de benefícios para todos. Essa é uma das premissas do cooperativismo, que só em Goiás cresceu quase 50% em faturamento e quase 20% em número de empregos nos últimos dois anos, segundo recente levantamento do Sistema Organizações das Cooperativas do Brasil - Goiás (OCB/GO). Conforme os dados, o estado conta hoje com cerca de 262 cooperativas e mais de 380 mil cooperados.



Juntas, essas cooperativas também investem em projetos específicos e voluntários, que promovem cidadania e contribuem para minimizar os efeitos da desigualdade. Exemplo disso é o movimento Dia de Cooperar, mais conhecido como Dia C, que envolve iniciativas durante todo o ano. O tema da vez é a responsabilidade socioambiental do cooperativismo. E para falar mais sobre o assunto, O Popular recebeu nesta quinta-feira, 07, Luís Alberto Pereira, presidente do Sistema OCB/GO, entidade que representa as cooperativas de Goiás e capacita a mão de obra desse setor. Confira: