A Federação das Indústrias do Estado de Goiás (Fieg), em parceria com o Sesi Goiás e o Senai Goiás, lançou neste mês de novembro o Projeto de Expansão da Rede de Ensino Sesi e Senai em Goiás. Iniciativa estratégica e ousada, idealizada pelo presidente da Fieg, Sandro Mabel, o projeto prevê investimentos de quase R$ 1 bilhão até 2026 nas unidades em todo o estado, englobando modernização, atualização tecnológica, sustentabilidade energética, capacitação de colaboradores, além da construção de novas escolas.

“Nossa missão no Sistema Indústria é transformar vidas por meio da educação básica, profissional e tecnológica. E nosso compromisso é tornar nossas unidades centros avançados de treinamento profissional, começando na primeira infância, com nossas escolas oferecendo ensino voltado ao mundo do trabalho, priorizando tecnologia, inovação, robótica, uma educação trilíngue – português, inglês e programação – seguindo com o Novo Ensino Médio, e finalizando com o curso profissionalizante. Investir em educação é investir no futuro”, destacou Sandro Mabel.

Investimentos

Os investimentos serão destinados às cidades goianas que contam com unidades da Rede de Ensino Sesi e Senai, começando por Anápolis, Itumbiara e Catalão. Grande parte – R$ 280 milhões – vai para a construção de novas escolas, sendo duas unidades em Luziânia e Mineiros; e a Escola Sesi Plus, na Região Sudeste de Goiânia, voltada para a formação de líderes.

R$ 150 milhões serão investidos em tecnologias educacionais: Robótica, Bionics, Humanoide NAO, Laboratório Makers, novos equipamentos, novas unidades móveis, bancadas de mecânicas de fluidos, CNC 3 Eixos, analisador de partículas, analisador de vibrações, alinhadores de eixos e vídeo endoscópio, plantas de laboratórios 4.0.

R$ 110 milhões vão para a expansão de 10 escolas em todo o estado. R$ 350 milhões, para a modernização de unidades, com a padronização e revitalização da infraestrutura, a construção de uma identidade única e da Sala Docente 4.0. E R$ 30 milhões serão investidos na geração de energia limpa – por meio de usinas fotovoltaicas – para as unidades de ensino Sesi e Senai.

Acesse aqui para saber mais informações e acompanhar a evolução desses investimentos, que vão beneficiar todo o estado de Goiás.

