A busca de consumidores por crédito fez com que muitas cooperativas conseguissem registrar um ganho exponencial nos últimos meses. Segundo dados do “Indicador de Demanda do Consumidor por Crédito”, da Serasa Experian, a busca por crédito registrou uma alta recorde de 19,4% no consolidado de 2021 em comparação com 2020 - maior aumento desde 2008, quando se iniciou a série histórica do índice. O crescimento é endossado pelo Sicoob Unicentro Br que, em janeiro deste ano, atingiu a marca inédita de 3 bilhões de reais em carteira de crédito.

Com um crescimento acelerado desde 2020, principalmente em São Paulo – um dos principais centros econômicos do país, registrando um aumento de 53% no número de cooperados e 13% em capital social, a cooperativa de crédito credita o aumento aos juros baixos, democratização de crédito - principalmente no pico da pandemia, momento em que a maioria das instituições não oferecia crédito - e investimento regional.

"Crescemos 51% a carteira de crédito em relação ao ano anterior, alcançando a marca de 3 bilhões de reais, superando o planejamento estratégico de 2022, que previa o marco apenas para maio deste ano. Nossa meta é conquistar 4 bilhões de reais em operações de crédito ainda neste ano", afirma Raimundo Nonato Leite Pinto, Diretor-Presidente do Sicoob UniCentro Br.

Relacionamento

Uma das estratégias para manter o crescimento é o relacionamento entre cooperativa e cooperados. Para Raimundo Nonato, ao ter acesso a serviços financeiros de qualidade e em condições mais justas, o cliente se sente mais seguro para buscar crédito e outros produtos que o ajudem a impulsionar seus negócios ou mesmo equilibrar suas finanças pessoais.

"Temos um arrojado plano de expansão em andamento que visa abrir mais 53 pontos físicos de atendimento em 2022, além de manter o crescimento constante no número de cooperados. Hoje somos 64 mil cooperados espalhados pelos estados de Goiás, Minas Gerais, São Paulo, Tocantins e Distrito Federal, e temos potencial para ampliar ainda mais nosso quadro de cooperados", aposta o Diretor-Presidente do Sicoob UniCentro Br.