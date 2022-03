No dia 21 de março, o Sicoob UniCentro Br, com mais de 66 mil cooperados em Goiás, Minas Gerais, São Paulo, Tocantins e Distrito Federal, inaugura sua agência no prédio do Instituto Histórico e Geográfico de Goiás (IHGG), localizado na Praça Cívica. A obra realizada pela cooperativa com um investimento de mais de R$ 2 milhões na restauração do edifício, foi feita em tempo recorde visando a comemoração de 30 anos do seu nascimento em Goiânia, coincidindo com o jubileu de 90 anos do IHGG e com os 300 anos de Goiás.

"A inauguração desta agência é um grande marco para a cooperativa que completa 30 anos neste ano. Primeiro, porque estaremos em um prédio histórico, tendo as salas Colemar Natal e Silva e Jarbas Jayme, com seus respectivos acervos, disponíveis para visita mantendo assim a memória da cidade viva. Segundo, pela localização: passaremos a ter uma agência na Praça Cívica, ponto estratégico da cidade. Somado a isso, todo o esforço e investimento feito para a restauração da edificação inaugurada em 1939, quando a sede do Instituto mudou da Cidade de Goiás para Goiânia, se torna também um presente para todos que aqui vivem, reforçando nosso compromisso com a comunidade", afirma o Diretor-Presidente do Sicoob UniCentro Br, Raimundo Nonato.

O evento de inauguração, restrito a convidados, será aberto por um pocket show da Orquestra Sinfônica do Estado de Goiás.

Marca histórica e expansão

Em janeiro de 2022, o Sicoob UniCentro Br atingiu a marca inédita de 3 bilhões de reais em carteira de crédito. Com um crescimento acelerado desde 2020, a cooperativa cresceu 51% a carteira de crédito em relação ao ano anterior, superando o planejamento estratégico de 2022, que previa o marco apenas para maio deste ano.

Além do crescimento no número de cooperados e da marca histórica, o Sicoob UniCentro Br está com um arrojado plano de expansão em andamento que visa abrir mais 53 pontos físicos de atendimento até o final deste ano.

Café no IHGG

Além de restaurar o prédio histórico, o Sicoob UniCentro Br também terá um café na agência localizada no IHGG. "A ideia é que o espaço se torne um ponto de encontro, um ambiente agradável a todos que passarem pela nova agência da cooperativa e para quem frequenta a região da Praça Cívica", adianta o Diretor-Presidente do Sicoob UniCentro Br.

Sobre Sicoob UniCentro Br

O Sicoob UniCentro Br é uma Cooperativa de Crédito de livre admissão cujo objetivo é administrar os recursos financeiros dos cooperados, proporcionando maior rentabilidade a todos. Fundada há 30 anos, a cooperativa conta com mais de 66 mil cooperados nos estados de Goiás, Minas Gerais, São Paulo, Tocantins, além do Distrito Federal.

Agência Sicoob UniCentro Br IHGG

Endereço: Rua 82, nº 455, Setor Sul – Goiânia, Goiás