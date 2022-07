Quando falamos de Marketing precisamos ter ciência que existem várias ferramentas e técnicas que melhoram significativamente os resultados de seu produtos e serviços, com uma gama variada de opções que auxiliam e melhoram a performance do seu Negócio, Tiago Vieira Barbosa, natural de Goiânia, pai de Manuella Barbosa, conhecido no mundo dos negócios como TiagoNFT, acredita que esse modelo de negócio fortaleça as empresas, cria em Goiânia, Goiás a primeira Agência de Marketing atualizada para essa nova era digital.



Tiago Vieira, CEO da SKY PRIME, agência brasileira, que tem toda sua estrutura e fundamentações baseadas no modelo americano, pontua;



“Acredito que todo cliente precisa ter a melhor experiência quando está em busca de resultados, com isso a pesquisa de mercado sempre deverá existir, com filtros reais sobre o nicho que o cliente deseja atingir, público e tempo de retorno. Hoje conseguimos mensurar o preço que o produto precisa ter para iniciar uma alavancagem saudável, calcular o tempo médio que gastamos e construir em conjunto um cronograma onde tudo passa a se interligar.”



As ferramentas que medem resultado já estão sendo utilizadas pelo mundo, hoje observamos que muito tempo vem sendo perdido quando o assunto é buscar resultado e trazer a melhor experiência para o cliente, sua agência, SKY PRIME já está atualizada para essa nova era, algumas das ferramentas utilizadas hoje proporcionam serviços como:



→ Inteligência de mercado, pesquisa de público e engajamento.

→ Inteligência de mercado e pesquisa de preço.

→ Estudo completo das redes sociais.

→ Engajamento orgânico.

→ Análise e indicação de Digitais Influencers.

→ Selo de verificação das redes sociais.

→ Criação de sites e identidade visual.



Além de inúmeros outros serviços prestados pela SKY PRIME, Tiago Vieira tem interesse em transformar sua empresa em um HUB totalmente tecnológico para capacitar e incluir as pessoas;

“Quero proporcionar para as pessoas as mesmas oportunidades que me foram dadas, em um tempo em que poucas pessoas tiveram acesso à Tecnologia pude observar uma diferença gritante entre as pessoas que conseguiram ter acesso a internet nos anos 2000, para as pessoas que não tiveram acesso.



Pude passar por toda essa era digital, meu tempo era dividido entre os estudos e o treino de Warcraft 3. Ganhei diversos campeonatos como WCG, ESWC e vários campeonatos em minha região, mas o mesmo não acontecia para pessoas que não tinham os mesmos privilégios que pude ter.

Hoje eu sei da importância que essa integração faz, quero mudar esse cenário, trazendo um local totalmente novo, remodelado onde as pessoas possam estudar, aprender métodos que melhorem sua performance como profissional seja na área de tecnologia ou de jogos, mercados esses que continuam em alta, e forte perspectiva de crescimento para os próximos anos.”



Uma empresa que pensa no social e traz tecnologia agrupada em sua essência tende sempre a se aperfeiçoar diante das adversidades, hoje passamos por uma nova era digital, onde apenas empresas que pensam no social e trazem os melhores resultados devem se estabelecer. Além de toda essa expertise que a SKY PRIME trás, as empresas precisam buscar essa atualização diariamente, somente com uma equipe profissional de Marketing você conseguirá traçar esse caminho de sucesso.



Fazer uma boa leitura da sua empresa, reformular sua identidade visual, aplicar táticas que tragam um resultados orgânicos, mostra preparo para essa nova era digital, estar a par de todas as opções colocará sempre seus produtos e serviços na frente da concorrência, conheça mais da SKY PRIME em: https://skyprime.tech/ e siga do Tiago Viera pelo Instagram @tiagonft.