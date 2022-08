Primeiro você pega uma shop bag. Em seguida, escolhe os calçados e acessórios que mais chamam sua atenção. Seleciona a sua numeração e experimenta quantos e o quanto quiser. Decidiu comprar? Basta levar os produtos ao caixa, sem ajuda de um vendedor. Essa é a proposta da Stilo A, a mais nova opção para os apaixonados por sapatos de Goiânia.



Já consolidada nos estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, a loja multimarcas de calçados gerenciada pelo grupo Tobelli abre a primeira unidade da rede em Goiás - e a oitava no Brasil. Com o conceito de autoatendimento, que propõe mais autonomia ao cliente e velocidade ao processo de compra, a Stilo A fez sua estreia no Cerrado no último dia 4 de agosto, apresentando um design moderno em um amplo e confortável espaço, incluindo ainda um cantinho instagramável para os visitantes.



Os ambientes setorizados da loja prestigiam todos os públicos, com um mix composto com calçados femininos, masculinos, infantis, esportivos, além de várias opções de acessórios, como bolsas, cintos e carteiras. A proposta é encantar os clientes, entregando sofisticação e informações de moda em todas as coleções disponíveis, sempre garantindo ainda preços acessíveis.



E mais: ao visitar a loja, após olhar, escolher, provar sozinho e no próprio tempo, caso resolva levar algo para casa, o cliente ainda poderá optar entre as opções de pagamento, que incluem o cartão próprio da loja. O Stilo A Card possibilita vantagens como descontos especiais, parcelamento em até 10 vezes, cash back, entre outros benefícios. Na capital goiana, A Stilo A fica no Shopping Cerrado, no piso térreo, próximo à praça de eventos.



Confira um pouco do que aconteceu durante o evento de inauguração: