Imagine a cena: você está cercado por lindas parreiras em um ambiente que, com certeza, seria cenário de filmes. Evocando o olfato, paladar e tato, você prova uma deliciosa uva direto do pé, já pensando na degustação de variados vinhos que vai poder aproveitar logo depois. Esse conjunto prazeroso de sensações parece uma realidade distante? A boa notícia é que não é preciso viajar para longe para vivenciar uma experiência como essa. Pioneira na produção de uvas no estado, a Vinícola Goiás recebe visitantes para uma verdadeira imersão na história, nos aromas e nos sabores da vitivinicultura, a apenas 100 km de Goiânia.



Fundado há 22 anos no município de Itaberaí, o local pode ser descrito como um pedacinho das históricas colônias italianas em meio ao Cerrado. Mantendo as tradições ancestrais, a propriedade é responsável pelo registro do primeiro suco de uva integral de Goiás, o Dell Nonno, e a precursora em enoturismo no Centro-oeste, um tipo de atividade turística voltada para quem quer conhecer e apreciar o universo do vinho, muito comum na Europa e na região Sul do Brasil.



E não é preciso ser um especialista na bebida para aproveitar o passeio. A visitação é guiada por um monitor ou sommelier, que detalha não só a história da vinícola, mas também os pequenos processos do dia a dia. O acesso à plantação, com um belo enquadramento paisagístico projetado para proporcionar cenários de tirar o fôlego e render fotos para lá de especiais, também é garantido. Além disso, o visitante tem a opção de aproveitar uma degustação harmonizada durante o passeio e, ainda, conhecer mais a fundo os processos culturais da fabricação de vinhos.



Para conhecer esse mundo das uvas no Cerrado goiano, os interessados devem agendar a visita, de terça a domingo, por meio das redes sociais da vinícola (@vinicolagoias) ou pelo WhatsApp (62) 98516-3135. Além do passeio e da variedade de bebidas, o visitante poderá ainda apreciar geleias e polpas, e adquirir mudas de videiras no local.