A empresária e proprietária da Casa & Coisa Decora Emília Motta, juntamente com seu marido Giulliano Borges, assumiram a franquia da Sodiê em Goiânia e prepararam novidades para o Natal. Os lançamentos para a época mais mágica do ano foram divulgadas no último dia 30, na Sodiê, localizada no Setor Oeste. O evento trouxe uma decoração Casa e Coisas Decora, personagens temáticos, neve, fogos, delícias e muitas surpresas.



Sodiê

Atualmente a Sodiê Doces conta com mais de 320 lojas espalhadas pelo Brasil, e 2 lojas em Orlando, na Flórida. Compostos por mais de 100 variedades de sabores, os bolos são elaborados à base de pão de ló, matéria-prima de qualidade e frutas frescas. O cliente pode encomendar o bolo inteiro, que pode ser feito em cerca de uma hora, ou degustar na própria loja, que também trabalha com o sistema de fatias. Capazes de conquistar todos os paladares, eles ainda têm um preço muito acessível. A Sodiê Doces também conta com a linha Zero Açúcar, Bolos Caseiros, Salgados, Kit Festa, Milk Shakes e Balas de Coco.



SERVIÇO: Sodiê realizou evento de Natal para seus clientes

Data: 30/11 (terça feira)

Local: R. João de Abreu, 209 - St. Oeste