Além das provas, desafios de convivência e riscos de eliminação, quem participa do Big Brother Brasil precisa se virar nos 30 quando o assunto é autocuidado e beleza. Muitos participantes já estão acostumados com profissionais fazendo isso por eles, porém, dentro da casa é cada um por si!

Na edição atual do reality show, além dos produtos disponibilizados pelo programa, as sisters têm mostrado um show de criatividade para manter a saúde do cabelo, utilizando além de hidratações caseiras, tocas e as famosas perucas e laces.

A especialista em beleza, Priscila Miguel, inspirada pelos poucos recursos das confinadas no “BBB”, listou algumas dicas que podem auxiliar mulheres no cuidado com os fios. “É possível cuidar do cabelo com poucos produtos. Você precisa apenas de um bom shampoo, condicionador, leave-in e uma máscara”, destaca Priscila, que ressalta: “Sabendo que você terá pouco acesso a bons produtos, é importante ter cuidados, como por exemplo: ao entrar na piscina, evitar molhar os fios, deixar secar naturalmente evitando os danos do secador e chapinha”.

A especialista fala também sobre o uso de toucas para dormir, algo bastante utilizado não só pelas mulheres no “BBB”: “A touca de cetim ou de seda serve para alinhar os fios, ajudando a baixar o famoso frizz. Ela também dá brilho. Existem diversas formas de colocar o cetim no seu dia a dia. Pode usar a touca e dormir com ela, pode usar uma fronha, ou também uma touca difusora, que ajuda a secar os fios sem ter um contato direto com o secador. Isso ajuda a deixar o fio alinhado e sem frizz, mas também reduz os danos causados pelo secador.”

Uso de perucas e laces:

Brunna Gonçalves, do “Camarote” do “BBB 22”, levou várias laces para o confinamento. As famosas perucas também merecem um cuidado especial. “As laces devem ser cuidadas assim como nossos fios, mas o bom é que você pode fazer isso a cada 15 dias. Os cuidados são: lavar com um bom shampoo, passar condicionador e finalizar com um leave-in que tenha a função de proteger contra danos causados pelo secador. Usar escova com cerdas mais largas e macias também é ótimo”.

Ela destaca ainda a necessidade de cuidado com o cabelo natural quando se utiliza a peruca: “É preciso usar uma touca que parece uma meia fina. Ela protege o fio e não deixa causar danos. Nunca use uma lace ou peruca com o cabelo molhado. Isso pode causar até fungos no couro cabeludo.”

Tratamentos caseiros

Priscila Miguel ainda dá outras dicas caseiras. “Sou muito fiel aos óleos de rícino e de coco. São os melhores, pois a nutrição ajuda a manter a água do fio que repomos com a hidratação. É só passar e deixar agindo por no mínimo três horas a cada 10 dias. Só isso já traz muito brilho e fios mais encorpados”.