Uma campanha institucional global que reforça o compromisso da marca com produtos botânicos e veganos. Essa é a proposta da nova campanha institucional global da Inoar Cosméticos, indústria brasileira de capital 100% nacional. Com o mote "Jardins de Inoar - A beleza é onde a nossa natureza está", primeira da marca fotografada e filmada ao ar livre, convida a uma reconexão com a natureza. As imagens foram produzidas na Fazenda Capoava, no interior de São Paulo, e contam com fotografia de Andrea Dematte, maquiagem por Liege Wisniewski, e styling de Manoela Fiães.

"Há alguns anos a Inoar vem destacando em toda sua comunicação os ingredientes dos produtos, e essa campanha estabelece essa relação da marca com a natureza, convidando as pessoas a se reconectarem consigo mesmas, nos momentos de autocuidado - algo tão importante nestes tempos. O ‘Jardins de Inoar’ traz também diversidade ao valorizar cada tipo de beleza e de cabelos. E, claro, tecnologia de alta performance, já que desenvolvemos mais que produtos, mas experiências cheias de sentido e que trazem beleza e bem-estar", conta Inocência Manoel, sócia-fundadora da Inoar Cosméticos.

A campanha estará presente em mais de 40 países. O vídeo "Jardins de Inoar" já pode ser acessado pelo link .

Ficha técnica

Direção criativa: Inocência Manoel | CMO

Fotografia: Andrea Dematte

Agente: Fernanda Gallardo

Direção de fotografia: Pablo Quoos

Direção de arte: Carol Bassi

Redação: Ana Yazlle

Produção executiva: Ana Yazlle | Camila Faria

Beauty: Liege Wisniewski

Styling: Manoela Fiães

Assistentes: Luiz Fernando Voz Bentes | Artur Leite de Almeida

Modelos: Catarina Brand | Elle Aigle | Thais Gasparino | Vitoria Evilly

Making of: Dumitriu Filmes

Sobre a Inoar

A Inoar - Empresa brasileira referência no mercado nacional e internacional, a Inoar Cosméticos traz em seu DNA a essência de seus fundadores: a criação de produtos inovadores pelo olhar único de Inocência Manoel, Diretora de Marketing e Criação, e a administração dos negócios de Alexandre Nascimento Manoel Aroza fazem da Inoar uma marca de cosméticos inspirados em vários tipos de pessoas, com inovação, tecnologia de ponta e o know-how de quem entende as necessidades de profissionais e consumidores finais. Possui mais de 370 produtos em seu portfólio entre shampoos, condicionadores, máscaras e ampolas de tratamento capilar, óleos, leave-ins, sprays de fixação, sprays para unhas, tratamentos profissionais, coloração, tonalizante, água oxigenada, pó descolorante e agora os produtos corporais.