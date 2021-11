A produção do colágeno, principal proteína de sustentação da pele, começa a cair a partir do início da terceira década de vida. A velocidade da perda de colágeno varia de acordo com a genética de cada um e é influenciada por vários fatores como alimentação, exposição solar, tabagismo, qualidade do sono e outros fatores menores. Mas uma coisa é certa, essa questão afeta todo mundo.

Para as pessoas que se preocupam em envelhecer bem, inclusive do ponto de vista estético, uma pergunta é inevitável. O que pode ser feito e que seja realmente efetivo?

Para prevenir e reduzir de forma mais eficaz o envelhecimento e principalmente para tratar e recompor uma pele já danificada, temos duas ótimas opções atualmente: a infiltração de substâncias sob a pele, podendo ser facial ou corporal, que são conhecidas como “BIO-ESTIMULADORES DE COLÁGENO” e a aplicação de ULTRASSOM MICROFOCADO. Podem ser usados individualmente ou associados, mas nunca simultâneos. Pode-se nos casos em que há necessidade de associar as duas técnicas utilizá-los com intervalos de no mínimo 30 dias.

BIO-ESTIMULADORES DE COLÁGENO – A aplicação é feita através de micro cânulas que reduzem muito o desconforto e a possibilidade de ocorrência de hematomas. Aplica-se anestésico local nos pontos de introdução da micro cânula e assim torna-se um procedimento bem tolerado pela maioria dos pacientes. Ocorre um inchaço discreto nas áreas tratadas nos primeiros dias pós-tratamento, mas que desaparece em 3 a 5 dias. Nesse período o paciente é orientado a massagear os locais de aplicação para um bom espalhamento do produto. Normalmente indicamos 1 a 3 sessões, de acordo com o grau de envelhecimento da pele e da resposta apresentada a partir da primeira sessão. Os intervalos entre as sessões são de 30 a 60 dias e o resultado final pode-se observar a partir de 2 a 4 meses da primeira aplicação.

ULTRASSOM MICROFOCADO – Tem tido uma grande procura ultimamente em função do pouco desconforto durante a aplicação e pela pronta recuperação. Não provoca qualquer alteração na parte externa da pele e nem inchaço. Os resultados são equivalentes aos da aplicação dos Bio-estimuladores. Também são indicadas de 1 a 3 sessões e a manutenção é feita com 1 aplicação anual. Dependendo da ponteira utilizada e geralmente usamos mais de uma em cada área, podemos atingir e estimular vários níveis da derme. No caso da face, podemos ir além da pele e atingir a membrana que recobre os músculos da face, chamada de SMAS. Provocando-se pontos de coagulação por aquecimento no SMAS, teremos um reposicionamento de estruturas da face, ou seja, o tão desejado efeito LIFTING.

