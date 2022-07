1. Celebrei um contrato de promessa de compra e venda de imóvel, efetuei o pagamento integral estipulado, porém o promitente vendedor não quer celebrar a escritura de transferência do imóvel, posso resolver essa questão de forma extrajudicial?

Sim, com a entrada em vigor da Lei 14382/2022, passou a ser possível a realização de adjudicação compulsória de forma extrajudicial, mediante procedimento no Registro de Imóveis de situação do bem.



2. Se eu precisar realizar adjudicação compulsória de bem imóvel sou obrigado a realizar pela via extrajudicial?

Não, a criação do procedimento extrajudicial de adjudicação compulsória não afasta a possibilidade de se realizar o procedimento pela via judicial, tratando-se de uma faculdade do interessado, conforme dispõe o artigo 216-B da Lei 6015/197 (Lei de Registros Públicos).



3. Comprei um imóvel por instrumento particular de cessão de direitos de promessa de compra e venda, posso requerer a adjudicação compulsória?

Sim, o §1º do artigo 216-B da Lei 6015/197 (Lei de Registros Públicos) apresenta o rol de legitimados para formular o pedido de adjudicação compulsória perante o Registro de Imóveis, sendo eles: promitente comprador ou qualquer dos seus cessionários ou promitentes cessionários, ou seus sucessores, bem como o promitente vendedor.



4. Se eu requerer a adjudicação compulsória no Registro de Imóveis preciso pagar algum imposto?

Sim, conforme indica o inciso V do artigo 216-B da Lei 6015/197 (Lei de Registros Públicos), o requerimento de adjudicação compulsória deve ser instruído com o comprovante de pagamento do Imposto de Transmissão de Bem Imóveis – ITBI.



5. Para requerer a adjudicação compulsória dependo de advogado?

Sim, o pedido de adjudicação deve ser formulado pelo interessado, devidamente representado por advogado, de acordo com o §1º do artigo 216-B da Lei 6015/197 (Lei de Registros Públicos).



