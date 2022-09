1. Quero comprar um imóvel, porém não possuo condição financeira de efetuar o pagamento integral, é possível efetuar o pagamento parcelado e o vendedor ter alguma garantia?



Sim, é possível formalizar uma escritura de compra e venda com alienação fiduciária em garantia do cumprimento da obrigação de pagamento do valor de transferência do imóvel, observando as disposições da Lei 9415/1997.



2. Havendo compra e venda com alienação fiduciária posso formalizar o negócio jurídico por intermédio de escritura pública?



Sim, mesmo havendo garantia por alienação fiduciária, o negócio jurídico da compra e venda pode ser formalizado por compra e venda.



3. Se houver a instituição de alienação fiduciária em garantia no meu imóvel, continuo sendo o proprietário?



Não, conforme dispõe o artigo 22 da Lei 9415/1997, a alienação fiduciária em garantia representa o negócio jurídico em que o devedor transfere ao credor a propriedade resolúvel do imóvel, sendo assim, com a instituição da alienação fiduciária, a propriedade do bem passa a ser do credor, permanecendo com o devedor somente a posse direta.



4. Caso eu não pague as parcelas do financiamento do imóvel garantido por alienação fiduciária, posso perder a posse e o direito de adquirir a propriedade plena do imóvel?



Sim, caso o devedor da alienação fiduciária não mantenha o pagamento regular das parcelas, e esteja em mora, o credor poderá requerer ao Oficial de Registro de Imóveis a notificação do devedor, e não havendo pagamento no prazo legal, haverá a consolidação da propriedade em favor do credor, conforme dispõe artigo 26 e seguintes da Lei 9514/1997.