1. Vou emprestar um imóvel para um amigo residir, qual o contrato podemos celebrar?

É possível celebrar um contrato de comodato, que consiste no empréstimo de bens, conforme artigo 579 do CC/02.

2. É possível celebrar contrato de comodato de bem móvel?

Sim, o comodato se refere ao empréstimo de bens não fungíveis, ou seja, bens que não podem ser substituídos por outro de mesma espécie, qualidade e quantidade.

3. Após celebrar um contrato de comodato de um veículo, posso praticar algum ato em cartório para segurança?

Sim, após a celebração do contrato de comodato, as partes podem reconhecer firma das assinaturas em um Tabelionato de Notas e ainda, registrar o contrato no Cartório de Registro de Títulos e Documentos, para fins de conservação, conforme indicado o artigo 127, inciso VII, da Lei 6.015/1973.

4. É obrigatória a estipulação de prazo de vigência no contrato de comodato?

Não, o contrato de comodato pode ser celebrado com ou sem prazo de vigência. Não sendo estipulado prazo, presume-se o prazo necessário para o uso concedido, nos termos do artigo 581 do CC/02.

5. Se eu celebrar um contrato de comodato, o comodatário poderá requerer a usucapião?

Não, nesse caso o comodatário (quem recebe o empréstimo do bem) não age como animus domini, ou seja, não tem a posse do bem como se dono fosse, um dos requisitos para usucapião.

