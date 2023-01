1. Comprei um imóvel e fiz a escritura de compra e venda, já sou o proprietário do imóvel?

Não, no sistema jurídico-registral brasileiro a aquisição da propriedade, em caso de compra e venda, se dá com o registro da escritura no Cartório de Registro de Imóveis, conforme indica o artigo 1.227 do CC/02.

2. Quero comprar um imóvel dos meus pais, meus irmãos precisam assinar a escritura de compra e venda?

Sim, em caso de venda de ascendente (pais, avós...) para descendentes (filhos, netos...) para que o negócio jurídico não possa ser anulado em até 2 anos, é necessária a assinatura dos demais irmãos na escritura, nos termos do artigo 496 do CC/02.

3. Se eu comprar um imóvel preciso pagar algum imposto?

Sim, a transmissão “inter vivos” é fato gerador de imposto, de competência dos municípios e do Distrito Federal, conforme artigo 156, inciso II da CF/88, podendo, a depender da localidade, o imposto conter denominações diversas, tais como ITBI, ISTI, ITI.

4. Após realizar a escritura de compra e venda existe algum prazo para registrá-la no Registro de Imóveis?

O registro da escritura de compra e venda pode ser realizado a qualquer tempo após a sua lavratura, desde que preenchidos os requisitos legais, não havendo previsão na legislação brasileira, de prazo para que o comprador realize o registro.

5. Existe algum risco, se fizer a escritura de compra e venda e não registrar?

Sim, a ausência do registro da escritura de compra e venda obsta a transferência da propriedade ao comprador, possibilitando ao vendedor a venda o imóvel a outra pessoa, ou até mesmo que seja realizada alguma constrição judicial sobre o imóvel, como por exemplo, a penhora, bloqueio de bens ou indisponibilidade.

CARTÓRIO DO PRADO

Rua Geraldo Nery esq. com 24 de Outubro, n. 156 St. Campinas | Goiânia - GO

(62) 3233-0055

Facebook: /cartorioantoniodopradooficial

Instagram: @cartorioantoniodoprado

www.cartorioantoniodoprado.com.br