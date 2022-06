1. Sou proprietário de uma gleba de terra rural dentro de uma área maior com vários proprietários, posso regularizar somente minha área e sair do condomínio?

Quando há condomínio em um imóvel rural e os proprietários exercem a posse em área específica (situação localizada) poderá ser regularizada por estremação, desde que a posse seja exercida por um período mínimo de 5 (cinco) anos e a área seja igual ou superior a fração mínima de parcelamento, conforme art. 1.115 e seguintes do Código de Normas e Procedimentos do Foro Extrajudicial do Estado de Goiás – CNPFE/GO.

2. Para estremar a minha área, preciso fazer uma escritura pública?

Sim, a estremação somente pode ser instrumentalizada por escritura pública declaratória, em cumprimento ao disposto no art. 1.118 do Código de Normas e Procedimentos do Foro Extrajudicial do Estado de Goiás – CNPFE/GO;

3. Além de mim, que sou o proprietário da área a ser destacada, mais alguém precisa participar da escritura declaratória de estremação?

Sim, além do declarante, todos os confrontantes (proprietários ou possuidores dos imóveis que fazem divisa com a área que será destacada), sejam eles condôminos ou não da área maior, conforme §1º do art. 1.118 do Código de Normas e Procedimentos do Foro Extrajudicial do Estado de Goiás – CNPFE/GO;

4. Como posso comprovar o prazo mínimo de 5 (cinco) anos para poder estremar minha área?

Para comprovação do prazo mínimo exigido é suficiente a declaração verbal realizada pelo proprietário, devidamente confirmada pelos confrontantes perante o Tabelião de Notas, na forma do parágrafo único do art. 1.117 do Código de Normas e Procedimentos do Foro Extrajudicial do Estado de Goiás – CNPFE/GO.

5. Existe diferença entre a escritura de divisão amigável e a escritura de estremação?

Sim, a escritura de divisão amigável realiza o fracionamento de todo o imóvel, criando novos imóveis autônomos (independentes), com concordância e comparecimento de todos os proprietários do imóvel original. Já a escritura de estremação busca somente o destacar (separar) a parte do imóvel de propriedade do declarante, devendo comparecer e concordar os confrontantes da área destacada.

