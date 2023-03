1. Ao comprar um imóvel e fazer a escritura de compra e venda, devo recolher algum imposto?

Sim, na compra e venda é incidente o Imposto sobre transmissão de bens imóveis - ITBI. Em algumas cidades como, por exemplo, Goiânia-GO, é possível que o ITBI, seja recolhido após a lavratura da escritura.

2. Qual o percentual do ITBI em caso de compra e venda?

A alíquota do ITBI em Goiânia-GO é de 2% sobre o valor vigente à época do fato gerador ou o valor venal do imóvel, incidindo sobre o maior deles (arts. 202 e 203 do CTM de Goiânia-GO).

3. Qual o imposto incidente no inventário, e qual o prazo para pagamento?

ITCMD (Imposto sobre a Transmissão Causa mortis e Doação de Quaisquer Bens ou Direitos) é o imposto que incide no inventário (artigo 72, inciso I do CTE/GO) e o prazo máximo para pagamento é de 60 dias contado da abertura da sucessão (data do óbito), conforme artigo 74, inciso I, alínea “a” e artigo 84, § 1º do CTE/GO.

4. Qual imposto será recolhido em inventário com cessão de direitos hereditários de imóvel?

Em caso de inventário com cessão de direitos hereditários de imóvel haverá incidência de dois impostos: ITCMD sobre a transmissão causa mortis (inventário) e o ITBI sobre a cessão de direitos hereditários (cessão onerosa entre vivos).

5.Posso fazer o inventário e depois recolher o ITCMD?

Não, conforme dispõe o artigo 84, §2º, inciso IV CTE/GO, o recolhimento deste imposto deve ocorrer antes da lavratura da escritura pública de inventário.

6. Existe diferença entre os impostos de ITBI e ITCD/ITCMD?

Sim. ITBI (Imposto sobre transmissão de bens imóveis) é um imposto Municipal que incide sobre a transmissão onerosa entre vivos (compra e venda/cessão onerosa). ITCD ou ITCMD (Imposto sobre a Transmissão Causa mortis e Doação de Quaisquer Bens ou Direitos) é um imposto Estadual que incide sobre a transmissão de quaisquer bens ou direitos por sucessão (óbito/inventário/causa mortis) ou doação (ato por liberalidade/não onerosa).

