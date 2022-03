Representante do Brasil no Miss Mundo, que acontece nesta quarta-feira (16), em Porto Rico, Caroline Teixeira poderia ter tido um destino muito diferente. Ela foi jogadora de basquete e chegou a atuar nos Estados Unidos.

Nascida no Distrito Federal, Caroline, 24, teve uma trajetória destacada como jogadora de basquete na adolescência, e, em 2015, foi cestinha do Campeonato Brasileiro de Base Sub-17, com 108 pontos.

Por causa do esporte, ela se mudou para Jundiaí, no interior de São Paulo, aos 14 anos, e após três anos, foi convidada para jogar basquete e estudar em Railegh, na Carolina do Norte.

"O basquete me proporcionou experiências gratificantes. Foi um aprendizado que levarei por toda a minha vida [...]. O basquete feminino nos EUA é muito difundido, principalmente na Carolina do Norte, onde joguei. Lá tínhamos torneios todos os finais de semana, além dos campeonatos estaduais. Em relação aos treinamentos e fundamentos, o basquete feminino brasileiro não deixa a desejar, pois temos uma excelente preparação física e uma forma peculiar de jogar, com muita raça e determinação", explicou ela em entrevista à Federação de Basquete do Distrito Federal, após ter sido eleita Miss Brasília 2020.

Ela contou que voltou ao Brasil em junho de 2015, para ingressar no curso de Direito. "Era um momento de fazer a escolha do meu futuro profissional e decidi, naquela ocasião, não seguir a carreira de jogadora de basquete profissional." Agora sonha em seguir a carreira como promotora pública.

Mas isso não quer dizer que o esporte não esteja até hoje na vida dela. No Instagram, ela costuma postar fotos como participante de corridas de rua.

LUTA CONTRA O CÂNCER

Em 2018, em um check-up de rotinha, Caroline descobriu um câncer de tireoide. Em entrevista ao site Metrópoles, em agosto de 2021, pouco antes da modelo conquistar o título de Miss Brasil, a mãe dela, Aline Gomes, contou que descobrir a doença impulsionou a filha a buscar seus sonhos. "Ela estava prestes a correr uma maratona quando recebeu o diagnóstico. Passou por uma cirurgia e por sessões de iodoterapia e saiu do hospital mais forte."

A 70ª edição do concurso Miss Mundo foi adiada em 2020 por causa da pandemia. A atual dona da coroa é a jamaicana Toni-Ann Singh, vencedora de 2019.

Se ganhar nesta edição, Caroline será a primeira brasileira a sair vitoriosa do concurso desde a conquista de Lúcia Petterle, em 1971.

