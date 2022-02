A chef Bela Gil, 34, criticou a monogamia e celebrou o casamento aberto que vive há 18 anos com o empresário e artista JP Demasi. Ela publicou no Instagram uma foto de 2007 ao lado do marido para comemorar o Valentine's Day, Dia dos Namorados nos Estados Unidos e Europa.

"Desde sempre desacreditei nas MONO(CULTURAS)! Essa visão colonialista e limitada dos monopólios, monoculturas, monoteísmos e monogamias muitas vezes, porém nem sempre, se desdobra em violência contra a terra (desmatamento), contra a mulher (feminicídio), contra religiões (intolerância religiosa) e contra os pequenos (falência)!", escreveu.

"Aproveitando o dia de São Valentim, feliz de somar a vida com você, meu amor @jpdemasi. Seguimos há 18 anos juntos e livres para amar!!! #naomonos", completou.

JP Demasi comentou o post citando a letra da música "O Seu Amor", da banda Doces Bárbaros, formada por Caetano Veloso, Maria Bethânia, Gal Costa e Gilberto Gil (pai de Bela e autor da canção). " O seu amor/ Ame-o e deixe-o livre para amar/ Ame-o e deixe-o ir aonde quiser/Ame-o e deixe-o brincar/Ame-o e deixe-o correr/ Ame-o e deixe-o cansar/ Ame-o e deixe-o dormir em paz/Ame-o e deixe-o ser o que ele é", publicou.

Famosos e anônimos elogiaram o casal. "Maravilhosos! Evoluídos. Seguros. Livres", comentou uma seguidora. "Livres para amar. Que maravilhoso esse grito contra toda forma de mono", escreveu outra.

"Poxa, mais um motivo para te admirar. Eu entendo, mas não consigo ainda. É tanta coisa para desconstruir sobre o que é ser monogâmico, o quão antinatural é. Parabéns", postou outra fã. "Cada um no seu tempo", respondeu Bela Gil. O casal tem dois filhos.