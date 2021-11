Um dos maiores erros que as pessoas cometem ao montar um escritório em casa é não levar em consideração a importância do conforto. A beleza e a estética não podem estar à frente de questões, por exemplo, ergonômicas. O arquiteto Victor Tomé acredita que a pandemia veio reverter ou pelo menos diminuir a tendência dos ambientes integrados nos projetos. Ele explica que alguns detalhes são fundamentais na hora de montar o escritório em casa para garantir rendimento e qualidade.

“Apostar na madeira, cortina, mesmo que seja de tecido, em carpete antialérgico e alguns elementos antirruído que evitam o barulho e eco no ambiente. Tudo isso acaba melhorando a qualidade do trabalho”, explica. Um dos fatores essenciais é a iluminação. Se o ambiente da sua casa for destinado exclusivamente para a função home office, o foco deve ser a mesa de trabalho. “Hoje em dia em escritório a gente usa muito led amarelado, que é mais aconchegante e mais próximo da luz do sol”, ressalta. Outra opção bem interessante para o home office é iluminar a marcenaria. Dessa maneira, é possível aliar estética e funcionalidade em um mesmo item.