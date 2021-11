Um problema que muita gente encontra na hora de montar o home office é a dúvida sobre o espaço escolhido para se tornar o escritório da casa. Independentemente do cômodo, ele precisa ser um ambiente que facilite a atividade laboral e ajude principalmente na concentração. Não tem nada pior do que ser interrompido durante o trabalho, seja na empresa ou no próprio lar. Muitas vezes, o home office se encontra no mesmo ambiente da sala de estar, mas isso depende, principalmente, do perfil do morador e da presença de outras pessoas na casa.

“É importante a gente ter em mente primeiramente o aspecto funcional, ou seja, o espaço tem de ter uma boa iluminação, uma boa organização, móveis adequados; enfim, é necessário todo um conjunto de itens que favoreçam a concentração na hora do trabalho”, ressalta a arquiteta Bianca Atalla. No que se refere à parte estética, principalmente quando o ambiente de home office está integrado com algum outro ambiente da casa, o mais importante é que ele siga a mesma linha da decoração e se encaixe no projeto de uma forma harmônica.

“Outra dica interessante, é deixar tudo que pertence ao trabalho organizado em um único lugar. Não deixe cadernos, pastas e documentos do trabalho espalhados pela casa. Isso pode tornar a organização e o foco mais difíceis”, ensina a arquiteta. Cuidar da iluminação, ergonomia e acústica do escritório em casa são o principal meio de ter um dia de trabalho produtivo. “Ter um home office próximo à TV ou a outras pessoas da casa também pode ser um erro que compromete muito a concentração e a produtividade”, explica Bianca.

A arquiteta Fernanda Mendonça confirma que o escritório em casa virou item essencial nos projetos pós-pandemia. “Em praticamente todos os nossos projetos, quando não tem um espaço especificamente destinado ao home office, seja um quarto ou um ambiente específico para o trabalho, a gente sempre procura criar um projeto um pouquinho mais flexível de uma maneira que comporte uma futura necessidade de home office”, explica.

Para ela, o ideal é que a cadeira tenha o máximo de regulagens possíveis para favorecer a ergonomia, tenha apoio para a lombar, braços, pescoço e cabeça e fique o mais confortável possível para a jornada de trabalho. “Uma dica importante na previsão de móveis para home office, falando da mesa e da cadeira, é se você precisa de gavetas para organizar os seus objetos de trabalho pense direitinho na localização delas abaixo do tampo da mesa, garantindo que haja um espaço confortável para a sua perna e você não fique batendo nas gavetas toda hora”, ensina.