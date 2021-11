Uma capela recebe uma rara imagem de Nossa Senhora Aparecida na Mostra Kzulo. Confeccionada por cristãos da Palestina, a imagem possui certificação do Vaticano e foi cedida para a exposição pelo HCG - Hospital de Câncer Francisco Camargo. “Quando eu fui fazer o projeto e falei que faria uma capela, fui super criticada. Mas fiz. Essa é a primeira mostra do País a ter uma capela”, conta, orgulhosa, Joseane Pereira, diretora geral e fundadora da Kzulo.

A religiosidade é um forte elemento dentro do universo sertanejo e, por isso, o ambiente se tornou um dos destaques do evento. “Acredito que toda expressão de fé é importante e a cultura sertaneja tem isso em suas raízes mais profundas. Nossa Senhora é, inclusive, assunto de belas músicas do estilo”, comenta. A imagem da santa está sendo exposta pela primeira vez na mostra e, futuramente, vai compor o templo ecumênico do HCG.

O ambiente Capela, assinado por Alyne Dourado, tem Leonardo como cantor homenageado. “Esse espaço recebeu um carinho todo especial. Colocamos até uma plantação de tomate, para relembrar a história do Leandro e do Leonardo”, conta em referência à infância da dupla, que ajudava o pai na lavoura de tomates em Goianápolis.

Dentro da proposta da edição 2021 da Mostra Kzulo, Joseane destaca ação de responsabilidade social que promoveram na Casa de Apoio São Luiz, revitalizando uma área de convívio. Localizada em Aparecida de Goiânia, a instituição recebe pacientes e seus familiares que vêm de outros Estados para o tratamento de câncer e que precisam de um lugar para ficar.

“Até me emociono de contar. Fizemos a revitalização de uma sala de vídeo que, quando visitei, achei um espaço muito triste. Quis levar alegria para esse ambiente, que recebe um pessoal que precisa tanto. Ficou lindo”, conta. O local foi idealizado pela mãe de Leandro, Carmem Costa. O cantor faleceu em 1998 após intenso tratamento contra um tipo raro de câncer no pulmão.

Programação

A Mostra Kzulo acontece desde 2017, com as primeiras edições em Anápolis. “A mostra foi crescendo e fui convidada para trazê-la para Goiânia. Tem sido uma experiência fantástica”, conta a diretora. Aberto à visitação desde o dia 5, o evento preparou uma promoção especial para este fim de semana - uma espécie de pré-Black Friday: os ingressos saem a R$ 20 a meia-entrada e R$ 40 a inteira. A promoção segue até o domingo.

O espaço já recebeu dois pocket shows com participação do público nos ambientes. O cantor e compositor Alessandro Costa, irmão de Leandro e Leonardo, se apresentou no coquetel de abertura. Já Giovani, da dupla com Gian, participou de uma tarde soltando a voz com outros cantores que estavam presentes - e Joseane revela que ele volta em dezembro para mais um show. “Estamos à espera, ainda, de apresentações com Zezé Di Camargo, Leonardo, Felipe Araújo e Matheus & Kauan. E, é claro, do público para participar com a gente”, convida a diretora.