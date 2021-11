Ambientes que contam boas histórias. É essa a principal ideia que inspira a Mostra Kzulo de Arquitetura, Decoração, Design e Paisagismo, que chega a Goiânia pela primeira vez em 2021. Antes, a mostra acontecia em Anápolis. São 21 ambientes criados para receber o público até o dia 18 de dezembro na Avenida T-3, no Setor Bueno. Estão envolvidos 25 profissionais de arquitetura e design na criação dos espaços, que este ano tem Raiz Sertaneja como tema.

“Esse foi um tema bem desafiador. No início, pensei em não envolver artistas, mas não teve como: era preciso conhecer a história de cada um, para tomar o cuidado necessário com a imagem deles”, comenta Joseane Pereira, diretora geral e fundadora da Kzulo. Cada profissional trabalhou em cima da história de cada artista para elaborar o conceito dos ambientes que homenageiam nomes da música sertaneja, como Zezé Di Camargo, Leandro e Leonardo, Gian & Giovani, Luan Santana, Marrone, Felipe Araújo e Naiara Azevedo.

Passeio pelos ambientes

Com as temáticas definidas, cada profissional usou a criatividade para incorporar elementos da música, cultura e religiosidade por meio de objetos de decoração, móveis, tecidos e cores. Os arquitetos Camila Borin, Edson Mesquita e Lívia Martins, por exemplo, assinam o ambiente Escritório Boutique Gian e Giovani em homenagem à dupla, que descrevem como elegante e confortável. “Eles são super clássicos, então o ambiente reflete isso”, aponta Joseane.

Já o espaço dedicado à história de Luan Santana, criado por John Allen e Karina, Marinho, foi batizado de Refúgio do Cantor e busca contar um pouco sobre suas origens no Mato Grosso do Sul. “Tem uma área toda dedicada ao Pantanal, com colares indígenas lindos que o Luan emprestou para a arquiteta e que enquadramos”, conta a diretora. Para os jovens Matheus & Kauan, Nathallia Velasco e Izadora Ayres trazem elementos bem tecnológicos para o ambiente.

“Para o espaço do Zezé Di Camargo, fizemos um cantinho musical: um estúdio, que lembra a história dele com o pai, o seu Francisco”, conta Joseane, que diz que o ambiente tem até aroma de café, remetendo ao tempo em que viveram na roça. Quem assina o Estúdio de Música do Zezé Di Camargo é Dani Costa. O casal Zé Felipe e Virgínia ganhou um ambiente cheio de tendências de decoração batizado por Expedito Bezerra e Lucas Panobianco de Living ZF&V, com móveis planejados e elementos em mármore.

A cantora Naiara Azevedo ganhou um quarto com lavabo feito por Ana Paula Gonçalves Nascimento. “Está bem luxuoso. Tem um closet com botas e bolsas dela e bastante cor. Ela adora um verde”, aponta. O escritório Workshow, responsável por grande parte dos artistas de sucesso do gênero, foi homenageado com o espaço assinado por Willian Hanna, chamado de Garden Workshow. “O Wander, empresário à frente do escritório, liberou para que a gente homenageasse também as mulheres do Feminejo”, diz Joseane sobre o espaço inteiramente dedicado a essas artistas.

A equipe nem imaginava que um trágico acidente levaria a cantora Marília Mendonça, uma das grandes responsáveis pela popularização do Feminejo, na mesma semana em que a mostra foi inaugurada. O avião que levava a artista e outras quatro pessoas caiu no dia 5 em Caratinga, interior de Minas Gerais, e não deixou sobreviventes. A playlist do ambiente assinado por Gustavo Oliveira foi inteiramente composta por músicas da cantora na última semana como forma de homenageá-la.

Ao falar sobre as raízes que envolvem a cultura do sertanejo, a mostra entendeu a importância de unir elementos e representantes do passado e do presente. “Um exemplo disso é o ambiente chamado Bilheteria, que homenageia tanto a dupla Di Paullo & Paulino, quanto a dupla Éder & Emerson”, comenta Joseane sobre o espaço criado por Sóstena Mariano e Abimael Fernandes.