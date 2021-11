Considerado dispensável por muitas pessoas antes da pandemia da Covid-19, ter um escritório ou um ambiente dedicado aos estudos e trabalho em casa tornou-se item essencial nos projetos de decoração e design. Apesar do avanço da vacinação e do retorno de alguns funcionários ao trabalho presencial, diversas empresas têm apostado em um esquema de trabalho híbrido ou totalmente à distância. Além de bem organizado, o espaço do home office que parece agora ser definitivo precisa atender as necessidades e combinar com o estilo de vida do morador.

A publicitária Tauhana Porto, de 34 anos, dona de uma agência de marketing, faz parte do grupo que continuará trabalhando em casa mesmo após o fim das medidas de isolamento social. O escritório onde trabalhava fechou as portas. “Percebemos nesse período que o trabalho à distância funciona muito bem. Tenho clientes fora do País e funcionários que até mudaram de cidade e continuam exercendo suas funções”, explica. Para ter mais conforto no trabalho em casa, Tauhana aumentou o escritório, que compartilha com o marido, e fechou o espaço que era integrado com a sala de estar para ter mais privacidade durante as conferências e reuniões virtuais.

A arquiteta Karla Patrícia, que também tem trabalhado de casa, explica que quem precisou improvisar um home office durante a pandemia logo descobriu que ele não cabe em qualquer canto da casa. “O melhor é procurar um cômodo mais isolado, com mais privacidade, de preferência que esteja longe da TV e em que transite menos pessoas possível”, explica. Para ela, a pandemia acabou alterando a tendência dos últimos anos de espaços de moradia cada vez menores.

Residência e trabalho acabaram se fundindo. As pessoas, em especial nas casas em que mais de um morador adotou o trabalho remoto, viram a necessidade de ter um espaço maior para trabalhar. Mesa e cadeira são o ponto de partida de qualquer estação doméstica de trabalho. Segundo a arquiteta, para planejar bem o home office é importante levar em consideração a disposição do layout da casa ou do apartamento, a atividade profissional exercida, as necessidades de estrutura e infraestrutura e o bem-estar dos moradores.

“Geralmente, as mesas de trabalho vão de 72 a 76 centímetros de altura. O ideal é que ela tenha bordas mais abauladas e uma profundidade que dê para colocar computador, que pode ser um notebook ou PC com monitor”, explica Karla Patrícia. Para quem participa de muitas reuniões on-line e videoconferências, uma preocupação a mais é decorar o ambiente da casa que servirá de escritório para transmitir mensagens que o trabalho exige, como seriedade.

“Dependendo do tipo de empresa, é preciso ficar atento ao que vai aparecer ao fundo de sua imagem. De preferência, objetos que tenham relação com a atividade profissional ou até mesmo uma parede mais neutra. É bom evitar objetos e itens de gosto duvidoso que possam constranger clientes ou a chefia”, orienta.

Se no escritório convencional sempre foi exigido a manutenção de um ambiente limpo e organizado, ao se trabalhar em casa não é diferente. Por isso, segundo a arquiteta, ter no cantinho do trabalho em casa caixas ou compartimentos em que o morador possa, de maneira fácil, organizar papéis e pastas é fundamental. “Um espaço de trabalho bagunçado dá uma certa confusão mental, atrapalha. Ter por perto porta-lápis e canetas, bandejas para papéis, um quadro de recados são ótimas ideias.”