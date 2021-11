Camila Pitanga, 44, falou sobre a própria orientação sexual. "Agora, mais do que nunca, fomos convocados a não abrir mão da liberdade, seja a minha, seja a de quem me cerca, seja a de quem pensa diferente de mim. Quando pessoas acham que têm autoridade para serem preconceituosas sem pudor, a gente não pode recuar", pontuou a atriz.

Em entrevista à revista Cláudia, ela falou ainda que "não dá para abrir espaço para o obscurantismo e o julgamento dos outros". A artista destacou que a maturidade a fez entender que quem ela ama não tem nada a ver com o que outras pessoas pensam.

"Não se trata de um panfleto ou lição de moral para ninguém. É só o meu modo de viver, de amar e de existir. Se respeitarmos uns aos outros, teremos uma vida mais interessante, colorida e plural", declarou Camila ao responder como lida com julgamentos em relação a vida sentimental dela.

A atriz se viu envolvida em uma polêmica após assumir o namoro com o professor de filosofia da Universidade Federal Fluminense (UFF), Patrick Pessoa, no início de outubro. Camila foi criticada por internautas, que questionaram o fato dela namorar um homem, meses depois de romper o compromisso com uma mulher, a artista plástica Beatriz Coelho, com quem ficou por quase dois anos.

"Gente, a letra B da sigla não é de Beyonce não tá?! Amem e sejam felizes. Eu estou!", escreveu Camila no Twitter, na ocasião. como forma de colocar um ponto final na discussão. Na mensagem ela fez alusão a letra B, da sigla LGBTQIA+, que se refere a bissexuais.