A cantora Anitta, 28, esteve no programa Domingão com Huck (Globo) neste domingo (16) para estrear o quadro Um Crush Para Anitta. A atração rendeu diversos comentários nas redes sociais e um beijo no palco para a artista e seu escolhido.

"Eu estou igual a Anitta... Precisando de um programa de TV em canal aberto, audiência nacional, para arrumar um crush! Só assim mesmo", escreveu uma internauta. No quadro, a cantora conheceu três homens e precisou escolher um deles como seu crush.

Os candidatos eram Hugo, Bruno e Matheus, escolhidos por Giovanna Lancelotti, Pocah e Juliette. O programa fez conversas do trio com a cantora, dando detalhes como signo e informações sobre as famílias. O vencedor da disputa foi o alagoano e poeta digital Hugo Novaes.

"Podemos ir para algum lugar. Onde você mora?", perguntou Anitta. "Sou de Maceió, mas estou por aqui no Rio de Janeiro", respondeu o rapaz. "Então vamos aproveitar que você está na cidade, né?", completou a cantora na sequência.

"A pergunta que não quer calar, a Anitta vai sair com o crush ou não?", questionou outra fã. "Queria parabenizar quem teve a ideia do quadro Um Crush Para Anitta... Que entretenimento de qualidade", escreveu uma terceira.

"Bom demais esse negócio de crush para Anitta, ri horrores", disse outra. "Assistindo Um Crush para Anitta, rainha do carisma, namoradinha do Brasil, amo ela", elogiou um quinto internauta. "Estou com um crush nesse crush da Anitta, poxa", disse ainda outra.

Em seu perfil oficial do Instagram, Hugo fez um poema para a cantora e compartilhou com os seguidores. "Com palavras cantadas por ela, falei sobre ela!", escreveu o alagoano na legenda da publicação. Ele já possui mais de 150 mil seguidores em seu Instagram.