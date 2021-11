No Programa do Ratinho (SBT) desta quinta-feira (17), o apresentador da atração criticou Anitta, 28. O comentário aconteceu após Ratinho descobrir o critério da cantora para escolher o dançarino marroquino Ayoub Mutanda, 27, para estrelar o clipe de "Envolver", nova música de trabalho da artista carioca.

"Encontrei ele no TikTok, achei incrível. Fui lá e chamei", contou ela. "Eu disse 'ok, vou tentar transar com ele'. Sempre que quero transar com alguém, chamo para um vídeo", contou Anitta. Ratinho, 65, então, falou sobre a postura da cantora. "Está achando que pode tudo. Anitta, você pode quase tudo, mas você tem que ser um pouquinho de exemplo também", declarou ele.

"Foi lá fazer uma tatuagem no 'furico'. Achar que aquilo é bonito? Eu não estou sendo careta não, estou deixando de ser nojento. É outra coisa. Eu acho uma nojeira a pessoa falar isso", afirmou o apresentador, afirmando que "Gretchen na época dela era muito mais famosa" que Anitta, completando com o aviso: "olhe onde ela está agora".

O assunto repercutiu em diversos sites de fofoca e Anitta foi a um deles rebater os comentários de Ratinho. "Falou o cara que ganha dinheiro fazendo teste de DNA na TV", ironizou a cantora usando também emojis de risada na postagem feita neste sábado (20).

Conhecido por falar o que pensa, Ratinho recentemente polemizou ao defender Sérgio Reis e criticar artistas que cancelaram a participação no próximo álbum do sertanejo, como Zé Ramalho, Maria Rita, Guilherme Arantes. A recusa ocorreu após divulgação de um áudio em que Reis convocava, em agosto, atos antidemocráticos em defesa do atual presidente do Brasil, Jair Bolsonaro (sem partido).

"Sérgio Reis, quero dizer que você tem o meu apoio contra essa verdadeira cruzada do mal que você está sofrendo. O que eu sei é hoje o Brasil não suporta opiniões contrárias. O Sergião tá sofrendo uma perseguição sem igual", disse Ratinho na ocasião.