A influenciadora Catherine Bascoy anunciou o fim de seu namoro com o ex-BBB Guilherme Napolitano, 30, neste domingo (31). Ela informou sobre o término em uma publicação feita em seu Instagram e, na legenda, ela sugere ter sido "traída e humilhada" pelo também ex-No Limite.

"Assunto chato, mas necessário. Por respeito e carinho a cada um de vocês que nos acompanharam até aqui, resolvi me posicionar. Precisava de um tempo para respirar e pensar. Minha meta é sempre estar feliz e em paz comigo mesma", começou na publicação.

"Não comecei a me relacionar para 'levar' sozinha o meu relacionamento, para ser fantoche, para ser traída, para ser humilhada, para ser menos que eu sou, do que mereço ser e principalmente para não sorrir e não poder transbordar amor com quem está ao meu lado", continuou a influenciadora.

"Fui namorada, amiga, parceira, tudo que eu gostaria que um namorado fosse para mim, mas nem tudo é da forma que esperamos, então optei ficar sozinha e em paz comigo mesma", completou desabafando sobre o relacionamento que havia começado em fevereiro deste ano.

"Meu relacionamento chegou ao fim, não por um erro meu ou por falta de tentativa da minha parte, não vou dizer que foi ruim porque, na verdade foi um aprendizado, agora sim, aprendi que sou muito mais forte do que pensava ser...", escreveu.

Em seguida ela diz que é grata pelos momentos bons que viveu ao lado de Napolitano, e afirma: "Aguentei até onde deu, agora me vejo livre para voar". Por fim, ela escreve que está agora em uma "página virada, e com um livro inteiro para escrever historias lindas para a minha vida".

Nos comentários internautas e celebridades demonstraram apoio à influenciadora. "Te desejo muita felicidade princesa", escreveu a também ex-BBB Elana Valenaria. "Você merece o mundo sua linda!", completou a campeã do No Limite (Globo) Paula Amorim. "Você merece toda a felicidade", escreveu Duda Reis.

Napolitano não publicou nenhum pronunciamento em suas redes sociais oficiais, e, procurada pela reportagem, sua assessoria não se pronunciou até a conclusão deste texto.