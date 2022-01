A modelo e atriz Cintia Dicker, 35, revelou em seu Instagram que está animada para a estreia da 22ª edição do Big Brother Brasil (Globo), em que seu marido, o surfista Pedro Scooby, 33, integra o grupo Camarote.

"Hoje começa o BBB 22 e o coração já está daquele jeito! Louca para ver ele alegrando nossos dias, porque ele é exatamente essa pessoa!", escreveu a modelo em uma publicação feita nesta segunda-feira (17). Na legenda, ela também utilizou a hashtag "Team Scooby", da torcida do marido.

Dicker compartilhou um vídeo de Scooby, com alguns momentos divertidos do surfista. Nos comentários, fãs e internautas também demonstraram a torcida pelo atleta. "Vamos!", escreveu o também surfista e ex-BBB Lucas Chumbo. "Nosso campeão", disse outra internauta.

Com a entrada do atleta na casa mais vigiada do Brasil, sua ex-mulher, a modelo e atriz Luana Piovani, 45, passou a dividir a guarda de seus três filhos com Dicker. A guarda de Dom, 9, e dos gêmeos Bem e Liz, 5, continuará compartilhada, mas agora entre Piovani e a modelo.

"Não precisam se preocupar. Eles estão comigo agora, depois vão para ela [Piovani], depois voltam para mim. Está tudo certo", afirmou Dicker. Em conversa com seus seguidores no Instagram, a modelo disse estar recebendo muitas perguntas sobre BBB e que a sensação é a de "que loucura, irmão!".

Além disso, Piovani chegou a afirmar em suas redes que não irá comentar a participação de Scooby no BBB. "Estou aqui no aeroporto embarcando para ir para São Paulo, mas eu acabei de ver os comentários de que vocês estão todos fritando para que eu comente", começou.

"Eu vou comentar o que vocês querem: que eu não vou comentar o BBB, porque eu não assisto. Nunca assisti na vida", reforçou. "Não é agora que eu vou ver. Eu vou acabar sabendo de algumas coisas aqui pelas redes sociais, mas enfim... As redes sociais eu gosto de usar para fazer outras coisas, não para ficar comentando Big Brother."