Conhecida por sua participação na nona edição do Big Brother Brasil (Globo), a gaúcha Francine Piaia, 38, resolveu aderir ao OnlyFans depois que terminou o casamento. O site é pago e conhecido principalmente pelo conteúdo adulto.

"Decidi entrar depois de pensar muito", contou à revista Clube da Vip. "Como eu já tinha posado nua, não vi muito problema. Fiquei relutante com a ideia no início, nunca me considerei um símbolo sexual, mas agora estou adorando fazer."

A ex-BBB afirmou também que o perfil na plataforma fez a autoestima dela aumentar. "É muito bom se sentir desejada", avaliou. "Estou me achando bonita e atraente como nunca me senti antes. Me libertei!"

Na plataforma, ela costuma publicar fotos picantes com legendas igualmente "calientes". "Boa semana meus amores... Vocês lembram quantos centímetros tenho de raba? Ops! Quero dizer... De quadril?", escreveu recentemente.

Ela também avisa que seus seguidores podem fazer prints e baixar vídeos do material que ela publica na página, mas lembra que eles não devem ser distribuídos a terceiros. "Nós estamos atentos monitorando e investigando grupos de Telegram e Whatsapp de pessoas que tem feito comércio do conteúdo aqui postado", diz. "Nossas medidas contra essas pessoas serão extremas."