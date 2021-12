A atriz e humorista Fabiana Karla, 46, anunciou na noite desta segunda-feira (27), por meio de um comunicado oficial o fim de seu casamento com Diogo Mello, com quem estava desde o ano de 2016, e formalizou a união no final de 2019.

"A assessoria de imprensa de Fabiana Karla comunica que seu relacionamento de cinco anos terminou. Fabiana agradece a todos os fãs pelo carinho e pela energia positiva. Em breve, dividirá com vocês novos sonhos e projetos", diz o texto da publicação, que está com os comentários desativados.

Os dois oficializaram os votos de casamento no fim de 2019, no dia 23 de dezembro. A cerimônia foi intimista e aconteceu no Recife, cidade natal da atriz. Ainda de acordo com a assessoria, o casamento contou com a presença somente dos familiares do casal.

Bastante discreta em relação à vida pessoal, Fabiana Karla preferiu não comentar sobre o status com Mello, seu marido. Esse é o terceiro casamento da atriz, que já foi casada com Samuel Petroti -com quem tem três filhos- e Bruno Muniz.

Em entrevista ao GShow, Fabiana Karla chegou a revelar que já sentiu preconceito em relação à diferença de idade que tem com o marido, Diogo Mello. Segundo a atriz, no começo seu relacionamento causou estranheza e até "invejinha" nas pessoas. "Fugia demais do Diogo. Pensava: 'Ai, preguiça... O que este menino saradinho, que só vive para malhar vai ter para conversar?'", contou.

Para Fabiana é libertador não se prender a julgamentos. "Não posso reclamar. O tempo está sendo generoso comigo e me fazendo muito bem. Hoje entendo melhor minhas curvas, meu rosto e minhas expressões."