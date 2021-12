A ex-BBB e youtuber Viih Tube, 21, confirmou nesta segunda (13) que foi traída por Bruno Magri e que isso foi um dos motivos do fim do namoro, anunciado por ambos em outubro.

"Eu sabia sim da traição, foi sim um dos motivos do término, mas escolhi não expor porque não tinha necessidade. Já fui muito cancelada na internet e jamais desejaria isso para o Bruno", afirmou ela em uma série de vídeos publicados no Stories do Instagram.

"O término realmente foi muito de boa, não menti para vocês. Não teve briga, xingamento, gritaria, não teve ódio, nada, eu só percebi que realmente as coisas nunca mais seriam iguais. Eu nunca mais ia ser a mesma, não fazia mais sentido. Estava tudo estranho e decidimos terminar", prosseguiu.

Três anos de relacionamento

O ex-casal ficou três anos juntos e Viih Tube se declarou diversas vezes para Bruno durante o período em que ficou confinada no Big Brother Brasil 21. No reality, ela também falou sobre o desejo de se casar com o então namorado.

Nos vídeos publicados nesta segunda (13), a influenciadora disse que é verdade o que ela havia afirmado na época do anúncio do término de que eles estavam em fases diferentes e as "ideias não estavam mais batendo".

"Claro que a traição desencadeou isso em mim, fiquei mais triste, não via mais tanta graça. E aí decidi perdoar ele e decidimos terminar." Ela completou que o perdão não foi pela traição, mas pela "libertação". Desta forma, ambos poderiam seguir suas vidas, só que agora sozinhos.

"Eu me perdoei por ter passado por isso, perdoei ele pelo que ele fez, para só seguirmos em paz", disse. Ela acrescentou que está bem e feliz, e não quer saber mais sobre novas informações que estão surgindo sobre a traição.

"Eu agradeceria se vocês esquecessem isso. E, mesmo corna, queria pedir do fundo do coração, não taquem hate [ódio] nele, eu já fui muito cancelada na internet, sei como é isso na pele. É algo que já superamos juntos, então, não tem motivo para desenterrar. Já passou e pronto. Errar, levantar, aprender e e evoluir", finalizou Viih Tube.

Na sequência, ela gravou vídeos dançando uma música sobre traição e escreveu: "Agora vocês já sabem que eu sou uma piranha corna, mas quem nunca foi, vai", brincou.

Sonho sendo traída no BBB

No dia 1º de abril, Viih Tube falou para os colegas de confinamento no "BBB 21" que tinha sonhado que havia sido traída. Ela descreveu o sonho para Thaís Braz enquanto se arrumavam no banheiro da casa. "Sonhei hoje que eu era corna, que o Bruno me traía com uma menina de cabelo curtinho e aí eu descobri. Eu estava aqui aqui, quando eu saí a gente foi para uma festa e ela estava, ele não conseguiu esconder de mim, ela veio e beijou ele", contou.