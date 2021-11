O que se espera de uma marca própria? Customização? Personalidade? Exclusividade? DNA do criador? Isso e um pouco mais, claro.

Neste sentido - e motivada pelo espírito empreendedor - a modelo e influenciadora digital Giovanna Veríssimo lançou na última semana sua marca própria de roupas: batizada de GIV.

“Estou muito feliz e as expectativas são grandes. Acredito que é algo que esta faltando no mercado e que será muito bem recebido pelo público feminino. Espero que seja o inicio de uma marca que irá perdurar por muitos anos”, disse.

Primeira coleção GIV

A primeira coleção foi apresentada ao mercado em Goiânia e trouxe peça atemporais. Com fabricação própria, as criações são assinadas por Giovanna juntamente com sua equipe, que tem como base seu próprio estilo e sua experiência no segmento da moda. "Para mulheres clássicas, elegantes.São peças versáteis que incentivam um consumo inteligente da moda. Que a mulher possa usar no dia a dia, no trabalho, à noite. São alfaiatarias de muita qualidade, modelagem, caimento, tudo muito bem pensado por mim, por minha equipe, pela estilista Irene Cândida", detalha a jovem.

Quem é Giovanna Veríssimo

A jovem atua como modelo - inclusive internacional - há 19 anos. Morou em países como índia, Tailandia, Turquia, Indonésia. Além disso, faz sucesso nas redes sociais como influenciadora digital. Seu perfil no instagram tem mais de 242 mil seguidores. Para o futuro, Giovana quer continuar investindo no seu negócio. “Apesar de nunca ter empreendido, sempre gostei de empreendedorismo. Por ser algo novo, a gente sempre fica com aquele medo, mas, decidi ousar e fazer aquilo que sempre tive vontade, de criar algo que vá além da minha imagem, algo que perdure pelo tempo”.

Giovanna Veríssimo na Luvica

A empresária e influenciadora já foi destaque na Ludovica! Em 2019, uma entrevista destacou sobre sua trajetória profissional. Clique aqui e confira



Confira fotos de algumas peças da coleção: